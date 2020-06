Atlassian - Comment garantir la sécurité des outils de travail à distance ?

juin 2020 par JENNA CLINE, HEAD OF IT STRATEGY CHEZ ATLASSIAN

Il y a aujourd’hui un usage de plus en plus intensif des applications de tous types. Celui-ci s’accompagne cependant de risques croissants en matière de cybersécurité alors que moins de 12% des sociétés françaises ont aujourd’hui une protection suffisante. Le passage rapide au travail à distance soulève des questions de sécurité pour les organisations qui doivent désormais s’appuyer fortement sur leurs ressources cloud.

Pour JENNA CLINE, HEAD OF IT STRATEGY CHEZ ATLASSIAN, UN FOURNISSEUR LEADER DE LOGICIELS DE COLLABORATION ET DE PRODUCTIVITÉ DES ÉQUIPES, _« les outils de collaboration sont devenus essentiels pour maintenir la productivité des équipes et faire avancer le travail alors que le monde travaille de plus en plus à distance, mais il est essentiel d’assurer la sécurité de ces outils. Il est temps que les entreprises qui hésitent encore à passer au cloud franchissent le pas. Celui-ci leur permettra de libérer leurs équipes de la gestion des data centers et leur offrira une flexibilité et une rapidité que les solutions traditionnelles ne peuvent pas offrir. Le cloud donne en effet un accès instantané aux dernières fonctionnalités, aux mises à jour de sécurité et aux corrections de bugs. Nous avons vu d’innombrables exemples de sociétés de collaboration résoudre des problèmes de sécurité majeurs pour des millions d’utilisateurs mondiaux le jour-même où ils ont été découverts - ce qui n’aurait pas été possible sans le cloud. »_