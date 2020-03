3DS Outscale : Cybersécurité et risques liés au télétravail

Pourtant, ce n’est pas parce que nous sommes en télétravail que l’on est obligé de se mettre en danger.

Edouard Camoin, Expert Cybersécurité chez 3DS Outscale, Filiale Cloud de Dassault Systèmes nous prodigue 5 conseils pour éviter au mieux les menaces informatiques :

• Rester vigilant : chez soi on a tendance à se sentir plus en sécurité et c’est quand l’attention baisse que les malfaiteurs peuvent en profiter. Filtre de confidentialité, verrouillage de la session de façon à éviter les problèmes quand vous n’êtes pas à votre bureau.

• Bien séparez la sphère professionnelle et personnelle, cela peut permettre d’éviter des mauvaises manipulations ou encore d’infecter son poste avec des malwares. D’autre part cela permet de s’accorder de vrais temps de pause en famille.

• Le service sécurité est toujours disponible : en cas de doute il ne faut pas hésiter à le contacter et ne jamais céder à la pression de l’urgence. Les attaquants utilisent la pression et les peurs pour obtenir ce qu’ils veulent.

• Réseau hostile : Dans votre réseau il est possible que des machines ne soient pas aussi sûre que les machines de votre réseau d’entreprise. L’utilisation du VPN de l’entreprise est primordiale et un ordinateur durcit à l’état de l’art permettra de se protéger (chiffrement du disque, blocage des flux entrants ...)

• Sécurisez son réseau : Un WIFI correctement protégé évitera à un attaquant de venir dans votre réseau et de pouvoir lancer des attaques directement depuis chez vous sur votre matériel d’entreprise.