Cinq raisons d’envisager une carrière en cyber sécurité

mars 2020 par Benoit Grunemwald Expert en Cyber sécurité, ESET France

Si vous terminez vos études ou si vous envisagez de changer d’emploi, il y a de fortes chances que vous ayez réfléchi au monde de la technologique. Avec l’ampleur des cybers menaces qui se profilent à l’horizon et les prévisions selon lesquelles la cybercriminalité coûtera au monde 6 000 milliards de dollars d’ici 2021, il n’est pas étonnant que les professionnels de la cyber sécurité soient une denrée rare. En fait, il n’y en a pas assez pour tout le monde ; le nombre de professionnels de la cyber sécurité disponibles devrait augmenter de 145 % pour répondre à la demande mondiale du marché.

Nous vous présentons cinq raisons pour lesquelles la cyber sécurité pourrait être le bon cheminement de carrière pour vous.

L’avenir est numérique

Il ne fait aucun doute que la cyber sécurité va devenir de plus en plus importante dans la plupart des industries. Si l’on considère qu’à l’échelle mondiale, le coût moyen d’une violation de données est de près de 4 millions de dollars, il n’est pas surprenant que les portes vous sont ouvertes dans le secteur privé ou public ou même en tant que freelance. Vous n’aurez pas nécessairement à vous cantonner à un seul rôle – ou à un seul secteur d’activité, d’ailleurs – puisque tout est connecté de nos jours. Tout le monde a besoin de protection : qu’il s’agisse d’une petite start-up en plein essor ou d’une entreprise dont les revenus se chiffrent en milliards de dollars.

Variété

La cyber sécurité continue d’évoluer, tout comme le reste du monde technologique, ce qui signifie que de nouveaux rôles vont émerger tandis que les anciens rôles vont progressivement évoluer pour englober de nouvelles compétences. Même aujourd’hui, il existe une abondance de rôles parmi lesquels choisir.

Par exemple, vous pouvez devenir un grand spécialiste des données et travailler avec des technologies émergentes telles que le machine learning. Si vous êtes plus intéressé par la résolution d’énigmes et la recherche de failles, vous pouvez devenir un pentester et travailler à craquer la sécurité des systèmes informatiques des clients ou devenir un hacker éthique inscrit dans les programmes officiels de primes aux bugs. Bien que les deux types de tests portent sur la sécurité de systèmes informatiques différents, leurs méthodes de travail sont différentes. Souvent, les pentesters sont plus spécialisés dans des domaines spécifiques, tandis que les pirates éthiques sont des touche-à-tout.

Salaire

Le déficit de talents dans le domaine étant important, les entreprises offrent des salaires compétitifs pour attirer leurs candidats potentiels. Il convient de noter que si les salaires sont bons, ils varient en fonction du poste auquel vous postulez et de la région où vous postulez.

Selon une étude de l’ISC2, le salaire moyen en Amérique du Nord pour les emplois liés à la cyber sécurité est d’environ 90 000 dollars par an. Indeed, un site Web d’emploi et de recrutement, avec un chiffre moyen de 111 000 $ US, confirme ce chiffre. En fonction du poste et de votre niveau d’ancienneté, par exemple, les pentesters gagnent environ 122 000 $ US, tandis que les ingénieurs en sécurité des réseaux ont un revenu moyen de 117 000 $ US et les analystes en sécurité de l’information ont un salaire moyen de 89 000 $ US.

Satisfaction des employés

L’étude ICS2 a révélé que la satisfaction au travail est élevée chez les professionnels de la cyber sécurité en Amérique du Nord, 71 % des répondants se déclarant satisfaits. Les professionnels travaillant dans ce domaine sont fiers de défendre les personnes et les organisations contre la cybercriminalité, tout en les aidant à trouver des solutions aux problèmes techniques. Un autre avantage est que l’environnement est en constante évolution, ce qui rend le travail intéressant : ces professionnels doivent constamment analyser et relever une série de défis.

Formation et certification

Contrairement à la croyance populaire, il n’est pas nécessaire d’avoir un diplôme en cyber sécurité pour se lancer dans ce domaine. Bien qu’un nombre croissant d’universités et d’établissements d’enseignement supérieur proposent de tels diplômes, de nombreux spécialistes sont autodidactes. Ainsi, il va sans dire que plusieurs voies peuvent vous permettre d’atteindre votre objectif. Si vous êtes un étudiant qui souhaite s’inscrire à l’université, cherchez le programme qui répond le mieux à vos besoins.

Si vous envisagez un changement de carrière, vous n’aurez peut-être pas le luxe et le temps d’aller à l’université. Dans ce cas, vous pouvez commencer par essayer des cours en ligne, assister à des réunions et suivre des professionnels de la cyber sécurité sur des médias en ligne. L’obtention de certifications peuvent constituer une partie importante de votre éducation, car les professionnels certifiés ont tendance à gravir les échelons plus rapidement et à être mieux payés. Plusieurs certificats sont disponibles en fonction du domaine dans lequel vous souhaitez vous spécialiser, il vous suffit de choisir celui qui vous convient le mieux.