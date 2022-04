VMware dévoile les lauréats de son Partner Achievement Award

avril 2022 par Marc Jacob

VMware vient de récompenser un peu plus d’une trentaine de ses partenaires pour leurs performances et leurs efforts au cours de l’année écoulée. Ces prix saluent les effets positifs pour leurs clients, dans le monde entier et notamment dans la région EMEA. Les Lauréats incarnent l’élite de l’écosystème Cloud-smart de VMware en matière de valeur créée.