Le Groupe Sopra Steria obtient la compétence Migration AWS

avril 2022 par Marc Jacob

L’obtention de cette compétence distingue Sopra Steria parmi les partenaires AWS qui appliquent les meilleures pratiques, renforcées par des exemples de succès antérieurs et de solides compétences techniques. En tant que partenaire de confiance, les équipes du Digital & Cloud Center of Excellence de Sopra Steria aident à poser les fondamentaux nécessaires aux migrations complexes et à la modernisation dans le Cloud. Elles analysent les objectifs métier du client, recommandent des stratégies pertinentes d’évolution, conçoivent un plan de migration adapté à ces besoins et conseillent sur toute potentielle stratégie de transformation ou d’externalisation Cloud Ops, afin de fournir la valeur ajoutée attendue par le client en temps voulu.

Sopra Steria dispose d’une bonne maîtrise des compétences AWS. Outre la compétence Migration AWS, le Groupe détient également la compétence Services financiers et fait partie de programmes partenaires AWS tels que le programme AWS Managed Service Provider, Well-Architected, APN Immersion Days et le programme Public Sector Partner and Solution Provider.

Sopra Steria est partenaire AWS Consulting (désormais Services) au sein du réseau de partenaires AWS au niveau Advanced Tier depuis janvier 2017. Cette nouvelle compétence fait suite au renouvellement en 2021 de l’appartenance de Sopra Steria au programme AWS MSP (Managed Service Provider).