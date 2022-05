TEHTRIS & OLVID annoncent un partenariat 100% Souverain

mai 2022 par Marc Jacob

TEHTRIS et OLVID annoncent un partenariat souverain et complémentaire pour garantir une sécurité optimale des smartphones et du canal des communications.

À l’occasion de la 1ère Rencontre Souveraineté et Résilience « Cybersécurité et souveraineté » de L’Institut Choiseul - ayant pour ambition d’identifier et de promouvoir des mesures pragmatiques et concrètes destinées à renforcer l’autonomie stratégique de la France et de l’Europe -, TEHTRIS et OLVID partagent la conviction que la souveraineté économique et industrielle de la France et de l’Europe est indissociable de sa souveraineté numérique, seule condition de la maîtrise et du contrôle de la chaîne d’information.

Sûreté Nationale, secrets industriels, brevets technologiques ou échanges confidentiels sont autant de données qu’il est nécessaire de préserver de toute intrusion ou prise de connaissance par un tiers, dans le cadre d’une activité d’espionnage ou de piratage, comme de l’accès unilatéral par des États au nom de normes extraterritoriales. La résilience des systèmes d’information est la clé de l’autonomie en matière financière et bancaire comme économique, et la cybersécurité la première condition de notre souveraineté numérique et politique.

Le bénéfice de l’Excellence à la Française

L’alliance des expertises de TEHTRIS et d’OLVID pour une expérience client totalement sécurisée des mobiles, une protection renforcée sur Android et iOS :

• Les protocoles cryptographiques d’OLVID prouvent mathématiquement l’impossibilité pour un tiers de prendre connaissance de vos communications et TEHTRIS MTD (Mobile Threat Defense) inclut une analyse comportementale associée à une base de connaissances mise à jour en temps réel, détectant les menaces inconnues (qui échappent aux solutions traditionnelles EMM - Enterprise Mobility Management / MDM Mobile Device Management), les applications malveillantes et les vulnérabilités au niveau de la configuration locale.

● TEHTRIS anticipe la menace via l’identification des signaux faibles et fait partie des trois premières sociétés au monde à avoir su détecter le logiciel espion Pegasus, en complément de ses nombreuses découvertes de failles de sécurité critiques, exploitables à distance dans les marques Android, Apple/iOS, Blackberry.

Une installation et un usage simplifiés pour une Souveraineté facilitée techniquement

TEHTRIS propose une console centralisée en mode cloud offrant une vision globale de votre flotte mobile, et l’application OLVID se déploie facilement via l’intégration avec votre annuaire d’entreprise. Il en résulte une expérience utilisateur simple et intuitive.

TEHTRIS MTD permet d’accéder rapidement aux éléments fondamentaux comme les alertes remontées par l’application et leur niveau de criticité, l’adresse IP de l’appareil concerné, le nombre d’applications/malware présentes sur les appareils ou le dernier patch de sécurité de chaque périphérique. L’utilisateur est immédiatement informé quand une menace est détectée grâce aux notifications de l’application TEHTRIS MTD.