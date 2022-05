La solution ARTESCA de Scality reconnue pour sa performance hors pair par le rapport GigaOm Radar pour le stockage objet haute performance

mai 2022 par Marc Jacob

Par ailleurs, la solution RING développée par Scality a également été reconnue dans la catégorie « performances hors pair » dans un rapport complémentaire « Enterprise Object Storage Radar » pour sa présence mondiale, ses produits avancés avec un écosystème solide et des performances supérieures.

Les utilisateurs recherchent des solutions de stockage objet qui présentent de meilleures caractéristiques de performances et permettent de gérer tout à la fois des fichiers petits et volumineux. Les anciennes solutions de stockage objet n’étaient pas conçues pour la mémoire flash, ni optimisées pour traiter de très petits fichiers (fichiers allant de centaines d’octets à des kilo-octets). Grâce à RING et ARTESCA, Scality fournit des solutions pour les entreprises de toutes tailles qui peuvent être mises en œuvre dans des environnements du pétaoctet (RING) jusqu’à la périphérie (ARTESCA).

Les analystes de GigaOm ont noté le travail de Scality avec HPE et ont évoqué les attributs de ARTESCA, précisant : « Scality présente également une proposition de valeur convaincante avec sa nouvelle solution ARTESCA, qui prend en charge les optimisations NVMe, Intel Optane et QLC, ce qui la rend capable d’offrir des performances exceptionnelles avec des frais de stockage raisonnables. Scality collabore étroitement avec HPE, offrant des appliances optimisées, intégrées et faciles à déployer. La solution passe d’un jeu de fonctionnalités à un jeu de plateforme grâce à une feuille de route prometteuse qui viendra compléter son ensemble de fonctionnalités. »

L’offre ARTESCA est optimisée pour les supports flash, notamment NVMe et Intel Optane. Scality et Intel ont récemment testé et validé cette capacité ensemble. Les tests ont mesuré les performances des petits fichiers et des fichiers volumineux qui sont essentielles pour un stockage objet rapide pour les charges de travail émergentes. Les résultats des tests démontrent que ARTESCA répond au besoin de stockage objet haute performance pour satisfaire aux exigences d’une nouvelle classe d’applications en croissance rapide.