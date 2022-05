OpenText Security Solutions : Password Day, l’importance de l’efficacité des mots de passe

mai 2022 par OpenText Security Solutions

Jeudi 5 mai 2022 est la Journée mondiale du mot de passe et l’occasion de rappeler la nécessité d’une sécurisation maximale. Avoir un mot de passe ne suffit pas. Chaque mot de passe doit être difficile à deviner et imprévisible. Vous devez également prendre des mesures pour protéger et gérer vos mots de passe.