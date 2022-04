Nutanix nomme Shyam Desirazu au poste de Head of Engineering

avril 2022 par Marc Jacob

Dans ce rôle, Shyam Desirazu travaillera en étroite collaboration avec Rajiv Ramaswami et l’équipe de direction de Nutanix pour faire évoluer et diriger la vision de la technologie et de la plateforme de l’entreprise, la feuille de route, la stratégie d’innovation et les investissements en R&D dans l’ensemble du portefeuille. Il sera responsable de la fonction d’ingénierie de l’organisation et jouera un rôle essentiel dans la croissance future de l’entreprise.

Avec plus de 20 ans d’expérience dans la création et la mise à l’échelle d’équipes d’ingénieurs de classe mondiale, Shyam Desirazu apporte une expertise technique et de leadership approfondie, acquise dans des startups en phase de démarrage, des entreprises à forte croissance et de grandes entreprises publiques. Il a fait ses preuves en matière de création, de déploiement et de gestion de services basés sur le cloud computing et possède une vaste expérience des systèmes et une grande expertise technique, en particulier dans le domaine du stockage central. Plus récemment, il était vice-président de l’ingénierie pour VMware Cloud on AWS chez VMware. À ce titre, il a dirigé l’équipe d’ingénieurs qui a construit VMware Cloud on AWS ainsi que d’autres solutions de cloud computing. Auparavant, il a occupé le poste de vice-président senior de l’ingénierie chez BlueTalon, où il s’est concentré sur la mise en place de l’organisation mondiale du développement et sur la définition de la conception du produit, du partenariat stratégique et de la stratégie de l’entreprise.

Nutanix a également annoncé la nomination d’un nouveau CMO en la personne de Mandy Dhaliwal.