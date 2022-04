Mendix et Atos étendent leur partenariat pour accélérer la décarbonation numérique efficace des entreprises grâce au low-code

avril 2022 par Marc Jacob

Mendix, entreprise du groupe Siemens et leader mondial du développement d’applications d’entreprise, et Atos ont annoncé aujourd’hui la signature d’un accord de partenariat élargi qui permettra à Atos de tirer parti de la plateforme low-code Mendix pour accélérer l’hyper-automatisation et la décarbonation dans les entreprises. Ce partenariat avec Mendix renforce la relation de confiance historique entre Atos et Siemens et concrétise ainsi l’engagement d’Atos à fournir des solutions low-code de première classe aux entreprises mondiales.

Au lancement, Atos disposera de la licence de commercialisation de la plateforme low-code Mendix dans plusieurs régions où le Groupe a déjà mis en place une collaboration commerciale avec Siemens, y compris dans les régions APAC, EMEA et Amérique. L’offre sera étendue à d’autres pays par la suite. Accélérer la numérisation dans l’industrie, le commerce de détail, le secteur public, les télécommunications et les services financiers.

Alors que les entreprises poursuivent une transformation accélérée à mesure qu’elles numérisent leurs processus métier et leurs opérations, de plus en plus de secteurs économiques et de marchés adoptent des solutions informatiques permettant de gagner en efficacité, d’optimiser les ressources et d’accroître leur chiffre d’affaires.

Atos s’appuiera sur la plateforme low-code de Mendix pour offrir une large gamme de services de modernisation d’applications et renforcer son expertise et ses capacités industrielles. Grâce à ce partenariat, Atos permettra aux entreprises de maximiser le potentiel des applications low-code afin de répondre aux nouveaux besoins utilisateurs de services rapides et modernes dans l’industrie, le commerce de détail, le secteur public, les télécommunications et les services financiers. Avec l’aide de la plateforme low-code Mendix, les clients d’Atos pourront désormais lancer des initiatives numériques complexes et orientées métier sans investir des montants substantiels dans des capacités et une expertise technologiques étendues.

Accélérer la décarbonation numérique

L’accord soutient également la mission d’Atos de repousser les limites de l’excellence scientifique et technologique afin de garantir que ses partenaires commerciaux, ses clients et la société dans son ensemble puissent prospérer et fonctionner de manière durable dans un environnement d’information sécurisé au plan numérique.

La plateforme Mendix s’intègre aux composants existants en faveur d’une approche d’économie circulaire du développement de logiciels. En donnant aux entreprises la possibilité de mettre à niveau leurs services, une application à la fois, la plateforme réduit le besoin de refontes structurelles, leur permettant ainsi de faire plus avec moins. La plateforme Mendix est cloud-native et permet de développer des applications conteneurisées. Les entreprises peuvent ainsi déployer leurs applications partout et les faire évoluer à n’importe quelle taille sans être contraintes de les refondre.

Avec la plateforme low-code Mendix, Atos accompagne ses clients dans le développement d’applications à faible émission et contribue ainsi à réduire leur empreinte carbone.

Selon la feuille de route « Exponential Climate Action Roadmap » établie par le Forum économique mondial, les technologies numériques pourraient contribuer à réduire les émissions mondiales de dioxyde de carbone jusqu’à 15 % – soit un tiers des 50 % de réduction requis d’ici 2030 – au moyen de solutions numériques dans l’énergie, l’industrie, l’agriculture, le transport et la gestion du trafic. Grâce à ce nouvel accord, Atos et Mendix apporteront à ces marchés des solutions qui répondent immédiatement à leurs besoins de décarbonation.

Atos développe déjà des solutions spécifiques à certains secteurs, basées sur la plateforme Mendix, permettant de contrôler, comptabiliser et suivre en temps réel la consommation d’énergie et les émissions de dioxyde de carbone sur 1 800 sites dans le monde.

Utiliser le low-code pour propulser les systèmes existants dans une économie orientée numérique

« Nous sommes ravis de nous appuyer sur la relation historique de Siemens et Atos pour créer des services à haute valeur ajoutée qui soutiendront davantage l’hyper-automatisation et la décarbonation au sein des entreprises. Fort d’une solide expérience dans la modernisation des applications, Atos possède l’expertise nécessaire pour établir une feuille de route claire visant à moderniser les applications et les systèmes existants. Ce soutien est crucial pour les entreprises qui cherchent à reconstruire ou à remplacer leurs systèmes existants. Notre plateforme low-code et l’expertise d’Atos sont parfaitement adaptées pour accélérer cette transformation, » a déclaré Tim Srock, CEO de Mendix. « Grâce à ce partenariat avec Mendix, Atos aidera les entreprises à rationaliser leurs processus en réduisant le coût et le temps nécessaires pour modifier ou améliorer leurs systèmes de développement d’applications. »

Rakesh Khanna, Responsable des activités « Digital » chez Atos, s’est exprimé sur le partenariat : « Dans un paysage numérique qui évolue à grande vitesse, ce partenariat nous permettra de capitaliser sur la plateforme low-code de Mendix pour offrir des services uniques qui s’adaptent et répondent rapidement aux évolutions et nouvelles opportunités des marchés de nos clients, dans tous les secteurs que nous desservons. Nous sommes convaincus que ce nouveau pan de notre partenariat existant avec Siemens renforcera notre engagement commun à créer des solutions innovantes pour les entreprises qui cherchent à accélérer leurs initiatives de transformation numérique. »

Tandis que les entreprises poursuivent une transformation accélérée afin de numériser leurs processus métier et leurs opérations, de plus en plus de secteurs économiques et de marchés se tournent vers des solutions informatiques permettant de gagner en efficacité, d’optimiser les ressources et d’accroître le chiffre d’affaires. Avec l’aide de la plateforme low-code Mendix, les entreprises pourront désormais lancer des initiatives numériques complexes et orientées métier sans investir des montants substantiels dans des capacités et une expertise technologiques étendues.