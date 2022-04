Sandra de Pauliny rejoint EfficientIP aux commandes de sa stratégie RH

avril 2022 par Marc Jacob

Sandra de Pauliny apporte à EfficientIP une longue expérience de la gestion des ressources humaines, notamment au sein de grandes entreprises technologiques. Elle va ainsi s’atteler à structurer la stratégie RH de l’entreprise afin d’assurer les objectifs de croissance des effectifs de l’entreprise et son déploiement à l’international. Elle apporte ainsi une solide expérience dans la structuration d’organisations internationales en forte croissance, le déploiement d’organisation RH avec une dimension de “partenaire stratégique” RH proche du terrain et du business mais également dans la mise en place de politique sociales innovantes tel que le flex office, la labellisation d’entreprise en matière d’égalité professionnelle (politique de diversité, crèche interentreprises, conciergerie sur site, formations dédiées à la parentalité etc.) et le développement de la marque employeur.

Avant de rejoindre EfficientIP, Sandra de Pauliny occupait le poste de Senior Vice-Présidente des Ressources Humaines d’Idemia pour la division Secure Entreprises Transaction (SET) et France depuis 2018. Auparavant, elle a passé 5 ans au sein du groupe BRL, société d’économie mixte spécialisée en Eau, Ingénierie et Environnement, où elle a exercé les fonctions de DRH Groupe et de directrice des Services Généraux groupe. Après avoir commencé sa carrière chez Décathlon, elle a rejoint DELL France en 1999, où elle a occupé des postes à responsabilité pendant 13 ans. Sous son impulsion, DELL France fait partie des entreprises pionnières dans la mise en place d’accords de télétravail, d’égalité professionnelle et de diversité.

Sandra de Pauliny, 47 ans, est diplômée d’un Master Gestion Stratégique des Ressources Humaines de l’Université de Montpellier et d’une Maîtrise Information et Communication, option Ressources Humaines et Management de Université Catholique de l’Ouest d’Angers.

Elle a été également membre du Bureau et du Conseil d’Administration de l’association FACE Hérault (Agir contre l’exclusion) pendant 12 ans et enseignante à Montpellier Business School sur les programmes Executive.