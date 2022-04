Les Éditions Baudelaire publie l’ouvrage de Frank William Nzouetom, Lexique cyber

avril 2022 par Marc Jacob

Parce qu’il s’appuie sur l’expertise et la pratique de l’auteur Frank William Nzouetom, cet ouvrage constitue l’outil indispensable pour s’approprier les concepts et terminologies du cyberespace, notamment en matière de cybersécurité et de cybercriminalité.

Cette dernière constituant l’un des plus grands fléaux de notre siècle – mettant à mal la trésorerie, la réputation et la survie des individus, des entreprises, des organisations et des états –, l’auteur a jugé utile de mettre à la disposition de tous un recueil des termes à connaître pour naviguer en toute conscience dans le nouveau monde. Les définitions et explications fournies dans ce lexique proviennent de sources principales : cadres juridiques en matière de cybersécurité et de cybercriminalité, définitions formulées par l’Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes d’Information de la France et exploitées sous licence ouverte (disponibles sur https://www. ssi.gouv.fr/administration/ glossaire/). Merci à tous les acteurs qui combattent la cybercriminalité et oeuvrent pour l’essor de la cybersécurité.

Code ISBN : 979-10-203-4848-7

Format : 15 x 21 cm – 90 pages

Prix de vente : 11,00 €