Externaliser pour mieux pérenniser son infrastructure informatique

avril 2022 par Selma Kamel, Head of Customer Success chez Telehouse France

Il n’est plus à démontrer à quel point la crise Covid a accéléré la prise de conscience des entreprises sur l’importance de la transformation digitale. Pour celles souhaitant évoluer rapidement vers le digital, l’externalisation de leur infogérance est une option. En effet, externaliser la gestion de son infrastructure IT dans un datacenter reste une solution particulièrement avantageuse pour la gestion optimale de son SI, et in fine un levier de compétitivité dans ce monde en pleine mutation.

Externaliser pour se concentrer sur son cœur d’activité

Aujourd’hui, le système d’information est le centre névralgique des entreprises dans une économie résolument orientée vers le numérique. Or, dans un contexte économique post Covid fortement concurrentiel, les entreprises, tous secteurs et toutes tailles confondus, doivent pouvoir compter sur leur SI dans le cadre de la digitalisation de leur business, améliorer la qualité de leurs services ou encore gagner de nouvelles parts de marchés.

Cependant, force est de reconnaître que toutes les entreprises ne disposent pas des mêmes capacités financières pour gérer en interne leur infrastructure informatique. D’autant plus que l’augmentation croissante des volumes de données rend complexe leur gestion on premise. Pour optimiser la performance et la fiabilité de leur SI, de nombreuses structures poussent la porte des datacenters pour y héberger une partie ou la totalité de leur infrastructure informatique.

En se tournant vers un datacenter et ses services, l’entreprise bénéficie d’un haut niveau d’expertise pour l’hébergement et la sécurité de ses données et applications. Cette décision permet en premier lieu de se consacrer à son cœur de métier, mais avant tout de s’affranchir des investissements coûteux en gestion et maintenance de l’infrastructure informatique.

En effet, déplacer son parc informatique dans un environnement externalisé offre de nombreux avantages : optimisation des coûts, maitrise opérationnelle, gain d’efficacité.

Faire le bon choix, un atout stratégique

Il est primordial de prendre en compte tous les enjeux liés à la performance et à la sécurité des ressources informatiques lorsque le choix de les externaliser est fait. Dans ce contexte, plusieurs critères sont ainsi à considérer pour la sélection d’un prestataire fiable.

Le premier élément à prendre en compte est la résilience des infrastructures, en assurant leur bon fonctionnement et leur protection. Objectif : se prémunir de toute interruption de service, de tout risque de piratage, de vol ou de pertes des données, et notamment les plus critiques pour l’entreprise. Si les datacenters prévoient des unités d’alimentation de secours et de redondance électrique (dual feed) en cas de panne, le temps d’autonomie garanti peut varier fortement d’une infrastructure à l’autre en fonction des équipements installés.

Le datacenter étant le socle de toute la chaîne de valeur informatique, il est toujours mieux d’opter pour un fournisseur qui propose des offres évolutives qui pourront à tout moment s’adapter au développement des activités de l’entreprise. Les certifications ISO sont également des critères à prendre en compte, notamment lorsqu’il s’agit de la qualité de service, de la mise en place d’un plan de sécurité du système d’information et de la maîtrise de la performance énergétique et environnementale.

Quant à la continuité d’activité en cas de sinistre (vol ou perte de données, incendie, inondations…), toute entreprise doit s’assurer que l’hébergeur sélectionné est capable d’y répondre avec les moyens techniques, les processus et les ressources humaines nécessaires. Cela passe notamment via des PRA (plan de reprise d’activité) qui permettent de relancer rapidement les opérations et donc un retour à la normale rapide, ou PCA (plan de continuité d’activité) qui leur évite toute coupure de service.

La sous-traitance du parc informatique est une approche judicieuse pour pérenniser son infrastructure informatique en la confiant à des experts et ce en maitrisant coût. Conserver son patrimoine informatique en externalisant sa gestion est un projet qui se doit d’être pensé en amont, notamment lorsqu’il s’agit du choix du datacenter qui l’accueillera.