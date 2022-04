Riverbed dévoile sa stratégie de transformation

avril 2022 par Riverbed

Riverbed annonce une ambitieuse stratégie visant à offrir une observabilité unifiée à ses clients du monde entier et à en accélérer la croissance. Au cœur de cette stratégie se trouve le développement d’une gamme étendue d’observabilité unifiée, qui permettra d’homogénéiser les données, les informations et les actions afin de résoudre l’un des problèmes les plus redoutables de l’industrie : comment fournir des expériences numériques transparentes, performantes et sécurisées dans un monde hybride d’utilisateurs et d’applications hautement distribués, avec des données en constante augmentation et une complexité informatique croissante.

Riverbed lance également une nouvelle identité de marque, avec notamment la présentation d’Alluvio by Riverbed (pour Unified Observability), qui reflète l’évolution de la société et de la technologie, ainsi que la forte dynamique du marché, comme en témoigne la croissance de plus de 30 % d’une année sur l’autre pour ses solutions de visibilité et d’observabilité au cours des trois derniers trimestres.

« Cela marque un nouveau chapitre passionnant pour Riverbed », a déclaré Dan Smoot, Riverbed president and CEO. « Nous capitalisons sur notre marque de confiance, la croissance dynamique et l’élan du marché pour nos solutions de visibilité afin de positionner Riverbed comme un leader sur le marché de l’observabilité, qui connaît une croissance rapide. Grâce à notre vision, qui consiste à proposer un portefeuille d’observabilité unifiée basé sur le SaaS, très innovant et différencié, nous répondrons à un besoin urgent des clients et bouleverserons le marché. Notre objectif est d’aider nos clients à transformer des quantités massives de données en informations exploitables, afin qu’ils puissent stimuler les performances de l’entreprise et offrir des expériences numériques exceptionnelles. »

Opportunité de marché et le défi des données

Les principaux analystes industriels et financiers estiment que le marché de l’observabilité atteindra environ 19 milliards de dollars en 2024. Les moteurs de cette croissance incluent les changements tectoniques vers des environnements de travail et des réseaux hybrides, des approches multi-cloud et des architectures applicatives modernes. Ces changements rendent extrêmement difficile pour l’informatique d’extraire des informations exploitables et de gérer de manière proactive les performances à l’aide des outils existants.

Selon l’enquête mondiale Riverbed Hybrid Work Global Survey sur le travail hybride, 75 % des décideurs d’entreprise déclarent que leur organisation a du mal à collecter des informations exploitables à partir des données générées par leur infrastructure technologique. En outre, les services informatiques s’appuient toujours sur des outils cloisonnés pour gérer les performances et l’expérience utilisateur, et sont submergés par des quantités massives de données et d’alertes disparates qui fournissent peu de contexte ou d’informations exploitables.

L’observabilité est censée résoudre ces problèmes, mais les solutions actuelles sont insuffisantes. Les outils d’observabilité qui limitent ou échantillonnent les données plutôt que de tout appréhender laissent l’informatique aveugle aux problèmes potentiels ou aux possibilités d’amélioration proactive. Même les solutions d’observabilité dites "full-stack" ne parviennent pas à saisir toute la télémétrie pertinente des utilisateurs, du réseau et des applications pour résoudre efficacement les problèmes à l’échelle des infrastructures complexes, hybrides et distribuées d’aujourd’hui.

Présentation d’Alluvio by Riverbed

Pour relever ce défi, Riverbed a investi et concentré ses efforts de R&D l’année dernière pour développer une technologie et une approche unique de l’observabilité unifiée qui soit complète, unifiée et facile à utiliser. Alluvio by Riverbed, le portefeuille de logiciels d’observabilité unifiée de la société, est conçu pour fournir à l’IT une vue unifiée permettant de voir malgré une complexité massive et de transformer les données en informations exploitables dans l’ensemble de l’écosystème numérique et de permettre une auto-réparation automatisée. Cela permettra aux entreprises de proposer des expériences numériques transparentes qui stimulent les performances de l’entreprise, tant pour l’expérience des employés (EX) que pour celle des clients (CX).

« Le nom Alluvio dérive de l’alluvion - l’endroit où les lits de rivière s’unissent et créent l’environnement le plus riche en nutriments pour extraire de l’or -, le " o " signifiant observabilité », explique Jonaki Egenolf, directeur marketing de Riverbed. « Métaphoriquement, cela représente la réunion de flux de télémétrie où résident des informations difficiles à trouver, mais qui valent leur pesant d’or. Nos solutions d’observabilité unifiée Alluvio aident les clients à trouver cet or aussi vite que possible, en transformant des informations exploitables en valeur commerciale, afin que les entreprises puissent rester compétitives, productives et satisfaire le besoin des utilisateurs pour des expériences numériques de qualité. Ensemble, avec notre portefeuille d’accélération, nous sommes en mesure d’aider les clients à faire la lumière, puis à accélérer chaque interaction - et finalement à améliorer l’expérience des utilisateurs partout dans le monde. »

Le portefeuille Alluvio by Riverbed comprend les outils de visibilité de Riverbed pour la gestion des performances du réseau (NPM), la surveillance de l’infrastructure informatique (ITIM) et la gestion de l’expérience numérique (DEM), qui englobe la gestion des performances des applications (APM) et la surveillance de l’expérience de l’utilisateur final (EUEM), qui sont disponibles aujourd’hui et utilisés par des milliers d’organisations à travers le monde.

La vision de Riverbed du portefeuille d’observabilité unifiée Alluvio est de collecter chaque paquet, flux et transaction de l’utilisateur final à travers les réseaux multi-cloud et sur site, les applications et les systèmes utilisateurs avec une fiabilité totale ; puis d’appliquer l’intelligence par l’apprentissage automatique et l’intelligence artificielle, et d’aider l’IT à identifier et résoudre rapidement les problèmes de qualité de service numérique afin que les organisations puissent maintenir leur productivité et répondre aux attentes de l’expérience utilisateur.

La nouvelle solution d’observabilité unifiée Alluvio répond aux besoins des clients et de l’industrie

Riverbed lancera une version bêta de la solution d’observabilité unifiée Alluvio basée sur le modèle SaaS en mai 2022, avec un lancement général prévu plus tard dans l’année. À ce jour, plusieurs organisations, dont des entreprises du classement Fortune 500, testent la solution et donnent des retours précieux et positifs, soulignant que la vision et l’approche de Riverbed en matière d’observabilité unifiée permettront d’éliminer les silos de données et la saturation des alertes, ainsi que d’améliorer la prise de décision, d’appliquer largement les connaissances des experts et d’améliorer continuellement la qualité du service numérique, le tout avec une interface utilisateur simple.

« La surveillance de bout en bout assurée par Alluvio de Riverbed et la possibilité de visualiser toutes les données sur un seul écran n’ont pas de prix. La solution Alluvio nous a permis de fournir un environnement stable et performant à nos utilisateurs, ce qui se traduit par d’excellentes expériences pour des centaines de milliers de membres », a déclaré Doug Horner, SVP, IM Operations, Alaska USA Federal Credit Union. « En outre, en tant que client phare de la solution d’observabilité unifiée SaaS d’Alluvio, nous avons été impressionnés par la simplicité, l’analyse et l’auto-remédiation conçues dans le produit. Ces capacités permettront de mieux comprendre les nombreuses données qui circulent dans notre coopérative de crédit, en aidant à mettre en évidence les problèmes les plus importants et en réduisant la fréquence des alertes. Nous sommes également impatients d’ajouter plus d’automatisation pour remédier aux problèmes potentiels, ce qui libère du temps, tout en garantissant que nous continuons à répondre aux attentes des utilisateurs et des membres. »

« En cette ère numérique, les organisations informatiques et les fournisseurs de solutions sont prévenus... Le tout compte plus que les parties. L’expérience numérique du collaborateur, du client et même de l’appareil intelligent est déterminée par un réseau complexe et critique d’infrastructures et d’interactions. Et tous doivent fonctionner avec précision et ensemble pour offrir la meilleure expérience numérique possible », déclare Mark Leary, directeur de recherche - Network Analytics and Automation pour IDC. « Une approche plus inclusive de la mesure, de la surveillance et de la gestion de nos systèmes et services numériques est nécessaire si nous voulons tirer le meilleur parti de tous les composants sous-jacents, des services de bout en bout, et même des équipes informatiques et de leurs membres. Les avancées de Riverbed en matière d’observabilité unifiée s’étendent à l’ensemble de l’infrastructure numérique, englobant les applications, l’informatique, le réseau et les points d’extrémité, afin de garantir des expériences numériques positives et des résultats commerciaux. »

Les clients peuvent en savoir plus sur la stratégie d’observabilité unifiée Alluvio de Riverbed en participant au webinaire The True Value of Observability le 11 mai 2022.

Des annonces sur la marque et la stratégie font suite à la fusion de Riverbed et d’Aternity

Le lancement de la nouvelle identité de marque et de la nouvelle stratégie produit de Riverbed intervient neuf mois après la fusion de la société avec Aternity - qui opérait de manière indépendante - afin de capitaliser sur les formidables opportunités de croissance liées à la visibilité et à l’observabilité unifiées. Collectivement, l’accent mis par les deux sociétés sur le NPM, la DEM, les informations exploitables et l’accélération a donné naissance à des solutions technologiques innovantes qui permettent aujourd’hui à Riverbed de tirer pleinement parti des marchés de l’observabilité unifiée et de l’accélération, en répondant aux attentes constantes des utilisateurs en matière d’excellence des expériences numériques.

Complétant le portefeuille Alluvio, les solutions d’accélération de Riverbed fournissent aux utilisateurs, qu’ils soient mobiles, à distance ou sur site, une accélération rapide, agile et sécurisée de n’importe quelle application sur n’importe quel réseau. S’appuyant sur des décennies de leadership et d’innovation dans le domaine de l’optimisation WAN, le portefeuille d’accélération de Riverbed, leader sur le marché, fournit des applications cloud, SaaS, client et eCDN (streaming vidéo) à des vitesses maximales, en surmontant la latence du réseau, la congestion et les conditions sous-optimales du dernier kilomètre, afin d’autonomiser la main-d’œuvre hybride. En outre, le SD-WAN d’entreprise de Riverbed offre des performances, une agilité et une gestion optimales des réseaux MPLS, LTE, à large bande et Internet.