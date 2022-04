De nouvelles fonctionnalités pédagogiques chez Zoom

avril 2022 par Marc Jacob

Zoom Video Communications Inc. annonce de nouvelles fonctionnalités pour l’éducation sur les offres de chat et de réunions Zoom, conçues pour aider les enseignants qui doivent impliquer et gérer les étudiants à distance ou qui soumettent des devoirs à domicile.

L’arrière-plan virtuel et l’arrière-plan flou sont désormais disponibles pour les utilisateurs de Zoom for Chrome Progressive Web Application (PWA). Zoom a développé cette fonctionnalité à la demande de divers clients du secteur de l’éducation, dont Clayton County Public Schools, l’un des 100 plus grands districts scolaires des États-Unis, qui accueille plus de 52 000 élèves en Géorgie. Les Chromebooks sont en effet un choix populaire pour les étudiants et les enseignants.

"L’arrière-plan virtuel et l’arrière-plan flou pour Chromebooks sont extrêmement bénéfiques pour nos élèves et nos enseignants. De nombreux élèves hésitaient à allumer leur caméra avant l’amélioration de cette fonctionnalité", a déclaré Rod Smith, Chief Technology Officer à Clayton County Public Schools.

Les Breakout Rooms, une fonctionnalité permettant à l’organisateur de diviser en plusieurs groupes les participants à une réunion, ont également été améliorées. Désormais, les hôtes peuvent diffuser l’audio et la vidéo d’un partage d’écran de la session principale vers les Breakout Rooms, ce qui leur permet de faire visionner des vidéos avec de l’audio. Grâce à l’amélioration de LTI Pro qui intègre la vidéoconférence Zoom dans les systèmes de gestion de l’apprentissage (LMS), les enseignants peuvent maintenant pré-assigner les étudiants à des Breakout Rooms afin que les groupes soient prêts à commencer dès le début du cours, puis trier automatiquement les étudiants dans les salles de réunion.

Grâce au nouvel onglet "vidéo" se trouvant en bas du client Zoom Chat, il est désormais possible d’enregistrer un message vidéo d’une durée maximale de 3 minutes qui sera directement diffusé sur le chat hors réunion. Cet envoi asynchrone donne aux utilisateurs le temps de réfléchir afin d’élaborer des réponses précises. Les élèves peuvent ainsi soumettre des devoirs vidéo rapides directement aux enseignants ou les publier dans une discussion de groupe, où les autres élèves peuvent commenter et donner leur avis. Les enseignants peuvent également enregistrer une courte vidéo pour répondre à la question d’un élève ou fournir une explication rapide qui pourrait être difficile à saisir dans un message texte.

Dans le courant du mois, les sondages de Zoom seront améliorés avec Anywhere Polls, ce qui permettra de conserver le contenu des sondages dans une bibliothèque centrale accessible à partir de n’importe quelle réunion du compte de l’utilisateur, au lieu d’être associé à une réunion spécifique. Si un enseignant délivre un cours sur plusieurs sessions, il sera plus facile de réutiliser les sondages dans différentes classes.

En attendant, les sondages avancés offrent de nombreuses possibilités d’ajouter une vaste gamme de questions, d’images et d’options d’exécution, tels que les quiz d’auto-évaluation.