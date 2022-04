Targa Telematics reçoit la médaille d’argent d’EcoVadis pour ses performances RSE

avril 2022 par Patrick LEBRETON

EcoVadis est l’organisme de notation sur la durabilité des entreprises le plus important et le plus fiable au monde. Grâce à une méthodologie fondée sur des normes internationales, il contrôle les performances d’une entreprise en amont de sa chaîne de valeur, certifie son niveau de durabilité, puis le partage avec toutes ses parties prenantes. À ce jour, la base de données EcoVadis compte plus de 75 000 entreprises évaluées dans 160 pays et 200 secteurs.

EcoVadis a décerné la médaille d’argent à Targa Telematics après une évaluation approfondie de 21 indicateurs répartis selon quatre thèmes : Environnement, Social & Droits de l’Homme, Ethique et Achats Responsables. Targa Telematics a obtenu un score supérieur à la moyenne des entreprises de son secteur, puisqu’elle figure parmi les 25 % des entreprises les mieux notées.