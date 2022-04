AUSTRIACARD annonce son système d’exploitation de carte à puce ACOS - IDv. 2.0

avril 2022 par Marc Jacob

La génération du nouveau système d’exploitation est une autre étape importante dans le parcours sur plusieurs décennies de notre activité de R&D, et montre la capacité de l’entreprise à développer des solutions et applications qui sont au centre d’un paysage informatique en pleine évolution.

ACOS - IDv. 2.0 bénéficie également de la longue et fructueuse exploitation par AUSTRIACARD de notre propre système d’exploitation natif, ACOS, élément fondateur de fonctions commerciales complexes et très sensibles, notamment les paiements pour Mastercard / VISA, ainsi qu’un certain nombre de projets d’identification réussis tels que la carte électronique dans le système de santé Autrichien et de nombreux projets internationaux.

ACOS-IDv. 2.0 a été développé pour les passeports, cartes d’identité et permis de séjour ainsi que pour les permis de conduire et cartes de signature certifiées eIDAS, avec de nouvelles technologies de pointe et une certification de sécurité élevée confirmant le niveau de sécurité le plus haut, selon la certification Critères Communs pour les applications à l’échelle mondiale.

ACOS-IDv. 2.0 sera disponible sous forme de modules de puces et de licences logicielles, en plus des facteurs de forme communs tels que les cartes et livrets de passeport...