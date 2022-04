Cloud Insights est lancé par Akira

avril 2022 par Marc Jacob

Alkira a lancé un outil gratuit, Cloud Insights, qui permet d’améliorer la gestion de réseau et la sécurité des déploiements cloud d’entreprise. Presque un tiers (32 %) des dépenses cloud est gaspillé, selon le rapport State of the Cloud 2022 de Flexera, qui identifie l’optimisation des ressources cloud existantes comme la priorité numéro un pour les entreprises.

Les dépenses cloud et la complexité des réseaux se sont accélérées durant la pandémie, poussant davantage les entreprises à optimiser leurs déploiements cloud. La croissance ne montre aucun signe de ralentissement cette année, IDC prévoyant une augmentation de 21,7 % des dépenses en infrastructure cloud pour le reste de 2022.

L’outil Alkira Cloud Insights aide les architectes cloud et les administrateurs réseau à reprendre le contrôle de leur infrastructure cloud. Il fournit des recommandations sur mesure pour améliorer la sécurité, optimiser les dépenses et booster les performances de gestion de réseau cloud dans les environnements Amazon AWS et Microsoft Azure. Il peut aider à détecter les adresses IP en double, les accès Internet non autorisés, les réseaux et les ressources de sécurité inutilisés, les paramètres de groupe de sécurité mal configurés, et les ressources informatiques sous-jacentes non prises en compte, entre autres choses.

Cloud Insights effectue une reconnaissance rapide des environnements de gestion de réseau cloud AWS et Azure de l’organisation. Les entreprises obtiennent un inventaire complet et automatisé de leurs ressources de gestion de réseau et de sécurité. Elles reçoivent également des données applicables, notamment des recommandations pour améliorer l’utilisation, la sécurité et les dépenses du cloud. Les résultats sont fournis dans un tableau de bord centralisé facile à utiliser. Il y a également la possibilité de configurer des rapports automatiques pour rester à jour sur les changements dynamiques apportés à l’environnement de réseau cloud.

Selon Brad Casemore, vice-président recherche, réseaux de datacenter et multicloud chez IDC : « Les réseaux qui permettent et prennent en charge le cloud hybride et le multicloud doivent être suffisamment intelligents pour fonctionner de manière optimale dans un paysage de plus en plus distribué de charges de travail et de points terminaux cloud. Mais tout commence par un audit et une reconnaissance sérieux, pour déterminer et comprendre quelles charges de travail s’exécutent dans quels clouds, et fournir des informations sur les réseaux et les postures de sécurité associés à ces charges de travail.

Cloud Insights est accessible immédiatement aux clients existants via le portail Alkira. La société le met également gratuitement à la disposition des autres entreprises qui cherchent un moyen plus rapide et plus simple de réaliser un audit de leurs ressources cloud, à l’adresse https://www.alkira.com/cloud-insights.