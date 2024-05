Zum zweiten Mal in Folge: Gartner® zeichnet Celonis als Leader im neuen Magic Quadrant für Process Mining Platforms™ aus

Mai 2024 von Marc Jacob

Celonis hat heute bekannt gegeben, erneut als Leader im Gartner Magic Quadrant für Process Mining Platforms ausgezeichnet worden zu sein. Celonis wurde von Gartner im Leader-Quadranten platziert, wo das Unternehmen sowohl bei „Ability to Execute“ als auch mit Blick auf „Completeness of Vision“ einmal mehr als Spitzenreiter rangiert.

„Process Mining hat sich zur zentralen Unternehmenssoftware entwickelt, wenn es darum geht, sich an die Unwägbarkeiten der heutigen Zeit anzupassen und Transformation schnell und in großem Umfang umzusetzen“, sagt Daniel de Rooij, SVP Digital Transformation und CIO Hygiene bei Reckitt, einem weltweit tätigen Konsumgüterhersteller mit bekannten Marken wie Finish Spülmaschinentabs, Lysol Desinfektionsmittel und Nurofen Schmerztabletten. „Mit technologischen Weiterentwicklungen wie Object-Centric Process Mining und dem Process Intelligence Graph bietet uns die Celonis-Plattform genau die Prozessintelligenz, die wir brauchen, um unsere IT-Prozesse zu optimieren, schneller Mehrwert für das Unternehmen zu schaffen und Innovationen mit neuen Technologien wie generativer KI voranzutreiben.“

Celonis ermöglicht es seinen Kunden, verborgene Wertschöpfungspotenziale zu identifizieren und zu heben, ihre Mitarbeiter mit Prozesswissen zu unterstützen und Technologien wie KI und Automatisierung effektiver einzusetzen, um Prozesse zu optimieren. Kern der Celonis-Plattform ist der Process Intelligence Graph (PI Graph), ein digitaler Zwilling des jeweiligen Unternehmens. Dieser basiert auf einem standardisierten, objekt-zentrierten Datenmodell, ist system-agnostisch und liefert den relevanten Geschäftskontext für das digitale Abbild der End-to-End-Prozesse. Zudem stehen vordefinierte KPI-Definitionen sowie Handlungsempfehlungen bereit, um beispielsweise zu erkennen, wie sich Lieferengpässe auf die Liefertreue auswirken.

Darüber hinaus ermöglichen es die Funktionalitäten des PI Graph, KI in sofort einsatzfähige Lösungen zu integrieren. So übersetzt der Process Copilot zum Beispiel als Chatbot Fragen der Anwender und liefert ihnen Prozessanalysen. Die KI-gestützte Duplicate Checker App hilft Kunden dabei, doppelte Zahlungen zu vermeiden. Mit der Machine Learning (ML) Workbench können Kunden und Partner ihre eigenen KI-Lösungen auf der Celonis-Plattform entwickeln oder ihre bestehenden KI-Tools über die Intelligence API mit Daten füttern.

Die Plattform bietet zudem erweiterte Funktionen zur Prozessmodellierung. 2023 hat Celonis Symbio übernommen, einen Anbieter KI-gestützter Software für Business Process Management (BPM). Die Integration der Funktionalitäten von Symbio in die Software von Celonis erlaubt es Kunden, ihre Prozesse nicht nur zu analysieren und Wertschöpfungspotenziale zu identifizieren, sondern auch, ihren idealen Prozess mithilfe einer modernen, KI-gestützten Prozessmodellierungslösung zu definieren. Kunden können mit dem Process Adherence Manager kontinuierlich analysieren, ob und wie Prozesse anders ablaufen, als sie sollten, und mit dem Transformation Hub nachvollziehen, wie sich die Prozessverbesserungen im Unternehmen auswirken.

