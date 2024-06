Zscaler lance ZDX Copilot en partenariat avec NVIDIA

juin 2024 par Marc Jacob

Zscaler, Inc. annonce un partenariat avec NVIDIA visant à accélérer le développement des technologies de copilotage basées sur l’IA. Zscaler s’appuiera ainsi sur les technologies d’IA de NVIDIA pour offrir aux entreprises de nouveaux services de copilotage axés sur l’expérience utilisateur et sur la sécurité. L’intégration de nouvelles capacités d’IA, basées sur les microservices d’inférence NVIDIA NIM, NVIDIA NeMo Guardrails et le framework NVIDIA Morpheus, va considérablement renforcer la plateforme Zscaler Zero Trust Exchange™. Elle permettra à Zscaler Copilot de consolider la protection proactive des entreprises contre les cybermenaces et de simplifier les opérations informatiques et réseau.

Grâce aux avancées rapides de l’IA, l’innovation en cybersécurité connaît une accélération sans précédent. Afin d‘optimiser la gestion des opérations informatiques et lutter efficacement contre les menaces à grande échelle, les entreprises doivent mobiliser leurs volumes considérables de données. Cette approche leur permet d’adopter une posture de sécurité offensive et proactive. La nouvelle solution Zscaler ZDX Copilot, premier copilote de surveillance de l’expérience numérique conçu en collaboration avec NVIDIA NeMo Guardrails, fournit des informations sur les performances du réseau, des appareils et des applications pour simplifier l’assistance et les opérations informatiques à grande échelle. NeMo Guardrails coordonne la gestion du dialogue, la précision, l’adéquation et la sécurité dans les applications intelligentes en utilisant de grands modèles de langage (LLM). De quoi renforcer la sécurité des entreprises en assurant une surveillance continue des systèmes d’IA générative.

Traitant plus de 400 milliards d’opérations chaque jour, la plateforme Zscaler Zero Trust Exchange™ s’impose aujourd’hui comme le plus grand cloud de sécurité au monde. Grâce à la puissance de son IA prédictive et générative avancée, Zscaler se distingue par sa capacité unique à identifier, capturer et réagir rapidement aux menaces et anomalies auparavant difficiles, voire impossibles, à détecter.

Zscaler compte également s’appuyer sur NVIDIA Morpheus et NVIDIA NIM pour mettre d’autres solutions d’IA prédictive et générative sur le marché :

• Zscaler ZDX Copilot associé à NVIDIA Morpheus : un framework d’IA de bout en bout accéléré par le GPU qui permet aux développeurs de créer des applications optimisées pour filtrer, traiter et classer de gros volumes de données de cybersécurité en continu. Cette solution permettra de détecter les menaces en temps réel en optimisant les pipelines d’IA avec de gros volumes de données.

• Zscaler ZDX Copilot intégré à NVIDIA NIM : un ensemble de microservices faciles à utiliser, intégrés à NVIDIA AI Enterprise et conçus pour accélérer le déploiement de modèles d’IA générative n’importe où. Grâce à sa capacité à prendre en charge une large gamme de modèles de langage (LLM), cette solution offre aux clients une IA générative efficace et évolutive, adaptée à des cas d’usage spécifiques en matière de sécurité et de protection des données. Ainsi, Zscaler est en mesure d’intégrer les modèles d’IA générative les plus modernes et les capacités multimodales les plus optimales à sa suite de protection des données, grâce à l’utilisation de LLM locaux.