Zscaler, Inc. améliore ses solutions Zscaler Digital Experience™, ZDX Copilot, Hosted Monitoring et Data Explorer

mai 2024 par Marc Jacob

Zscaler, Inc. annonce des avancées pour ses solutions Zscaler Digital Experience™ (ZDX™), ZDX Copilot, Hosted Monitoring et Data Explorer. Analysant et mobilisant instantanément les connaissances de plus de 500 trillions de points de données quotidiens sur les utilisateurs, les appareils, les réseaux et les applications, ZDX Copilot est un assistant d’intelligence artificielle qui fournit aux équipes IT et Sécurité les informations dont elles ont besoin concernant l’expérience et les performances numériques. Elles leur permettent de poser des séries de questions pour engager une conversation plus approfondie avec Copilot qui utilise l’IA générative, analyser les grandes tendances et affiner progressivement les résultats afin d’obtenir des informations spécifiques et exploitables.

ZDX Copilot offre de nombreux avantages dans les domaines de l’informatique et de la sécurité :

• Les équipes du centre d’assistance peuvent rapidement comprendre pourquoi les utilisateurs ont des problèmes, trier les demandes plus efficacement et travailler en collaboration avec d’autres équipes ; elles ont également accès à des informations techniques plus facilement.

• Les équipes réseaux peuvent, en discutant, effectuer des analyses approfondies sur les réseaux, les applications et les sites pour identifier les différentes tendances et déterminer comment les optimiser.

• Les équipes sécurité peuvent s’assurer que leurs services fonctionnent correctement et détecter immédiatement les sources des problèmes et les parties impliquées en cas de problèmes.

• Les responsables informatiques peuvent extraire et présenter les tendances de l’expérience numérique et les données sur les performances plus facilement pour identifier les progrès ou identifier de nouvelles perspectives.

ZDX Copilot automatise également les tâches de configuration courantes, comme la gestion des alertes par exemple, lorsqu’on le lui demande. Grâce à sa polyvalence, les équipes IT gagnent en efficacité et peuvent coordonner plus efficacement leurs opérations avec le service d’assistance et la sécurité. Chaque entreprise dispose de son propre Copilot pour garantir la confidentialité et la sécurité de ses données.

Zscaler annonce également le lancement anticipé de Hosted Monitoring, un service permettant aux équipes informatiques de surveiller en continu la disponibilité et les performances des applications et des services. Cette surveillance s’effectue à partir de l’infrastructure distribuée dans le monde entier et hébergée sur le cloud de Zscaler. Hosted Monitoring permet précisément de :

• S’assurer que les sites internet externes fonctionnent dans les meilleures conditions, quel que soit l’endroit où se trouvent les clients.

• Contrôler le respect des SLA pour les applications et des services achetés auprès de fournisseurs de SaaS, de cloud, de data centers ou de réseaux.

• Lancer de nouvelles applications ou couvrir de nouvelles régions avec confiance selon la croissance des entreprises, qu’elle soit organique ou par le biais de fusions et d’acquisitions.

Zscaler Digital Experience intègre également Data Explorer, qui permet aux équipes IT et aux responsables de créer et de partager des rapports personnalisés. Les informations sont visualisées en corrélation avec divers ensembles de données et contextualisées de manière spécifique pour chaque entreprise.