Zscaler, Inc. acquiert Airgap Networks

avril 2024 par Marc Jacob

Zscaler, Inc. annonce la signature d’un accord portant sur l’acquisition d’Airgap Networks, une start-up spécialisée dans les solutions de cybersécurité pour les réseaux critiques des entreprises. S’appuyant sur une architecture proxy intelligente basée sur le protocole DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol), l’approche d’Airgap Networks isole chaque appareil et contrôle les accès de manière dynamique selon l’identité et le contexte, réduisant ainsi les risques commerciaux pour les entreprises dotées d’une infrastructure critique.

Parmi les avantages dont pourront bénéficier les clients :

• L’application du principe Zero Trust aux appareils sur les réseaux internes : la technologie d’Airgap Networks applique le Zero Trust sur l’ensemble du trafic horizontal (LAN) et réduit la surface d’attaque interne pour éliminer les mouvements latéraux des menaces sur les environnements de campus et les réseaux OT.

• La sécurisation des infrastructures OT critiques : la technologie d’Airgap Networks identifie les appareils et applique les règles inline en temps réel. Elle agit comme un coupe-circuit pour les ransomwares en désactivant les communications non essentielles des appareils et en stoppant le mouvement latéral des menaces, le tout en maintenant la continuité des opérations de l’entreprise. La solution d’Airgap Networks neutralise les menaces avancées, telles que les ransomwares sur les dispositifs IoT, les systèmes OT et les dispositifs sans agent.

• La simplicité opérationnelle et la réduction des coûts : la solution d’Airgap Networks élimine le besoin de pare-feu horizontal à risque et de technologies de sécurité obsolètes telles que le contrôle d’accès au réseau (NAC). Elle permet d’identifier et de contrôler l’ensemble du trafic des périphériques gérés et non gérés sur n’importe quel réseau de succursale, de campus ou d’usine, sans qu’il soit nécessaire de modifier la commutation existante ou l’infrastructure de routage en place. La posture de sécurité des entreprises s’en trouve considérablement améliorée, les approches classiques recourant au NAC allant foncièrement à l’encontre du principe fondamental du Zero Trust : « Ne jamais se fier, toujours vérifier ».