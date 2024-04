Zoom Video Communications Inc. annonce de nouvelles fonctionnalités

avril 2024 par Marc Jacob

Zoom Video Communications Inc. annonce de nouvelles fonctionnalités pour renforcer l’expérience des clients, des agents et des superviseurs dans les centres de contact.

Zoom Contact Center minimise désormais la nécessité pour les agents de basculer entre les applications, avec l’intégration des conversations bidirectionnelles dans WhatsApp et la possibilité de répondre aux e-mails entrants de Gmail directement de leur bureau. Ils bénéficient également d’une interface Zoom regroupant davantage de fonctionnalités au même endroit pour personnaliser et accélérer les interactions avec les clients. Zoom prévoit d’y ajouter un accès direct aux applications propriétaires construites à partir de données personnalisées ou tierces. Et pour une expérience fluide, les agents peuvent désormais transférer directement les clients, avec un résumé de l’interaction généré par l’IA, aux utilisateurs de Zoom Phone Power Pack.

Les superviseurs seront en mesure d’identifier rapidement les agents qui ont besoin d’aide et intervenir si besoin, en ayant accès aux interactions en temps réel et à des résumés de conversations générés en direct par l’IA dans un tableau de bord unique.

La nouvelle intégration PCI Pal dans Zoom Contact Center et Zoom Phone facilitera la collecte rapide et sécurisée des données de paiement en temps réel par le biais de canaux vocaux ou de messagerie. Elle fournira les outils nécessaires pour assurer la conformité avec les normes PCI DSS de niveau 1, en mettant automatiquement en pause les enregistrements du centre de contact pendant les opérations liées aux cartes de crédit.