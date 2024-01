Zoom lance une application Apple Vision Pro

janvier 2024 par Marc Jacob

Zoom Video Communications Inc. annonce une nouvelle application conçue pour Apple Vision Pro, qui permet aux utilisateurs de communiquer avec leurs collègues et leurs clients dans un environnement plus immersif. L’application Zoom pour Apple Vision Pro associe de manière transparente la visioconférence à l’espace physique des utilisateurs, gommant les frontières entre les réunions en personne et à distance grâce à l’infinite canvas de l’Apple Vision Pro.