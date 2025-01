Zoom lance de nouvelles améliorations pour Zoom Team Chat avec AI Companion

janvier 2025 par Marc Jacob

Zoom Communications, Inc. annonce le lancement de sa barre latérale repensée pour Zoom Team Chat, offrant aux utilisateurs un espace de travail plus personnalisable et efficace. Cette nouvelle barre latérale permet d’organiser les chats, canaux et applications en fonction des besoins, grâce à des fonctionnalités telles que le glisser-déposer, des options avancées de tri et des filtres.

La nouvelle conception de la barre latérale et les améliorations d’AI Companion permettent aux utilisateurs de naviguer et de personnaliser facilement leur interface. Ils peuvent prioriser l’essentiel grâce à des options telles que le réagencement et l’épinglage des onglets, ou encore la personnalisation des notifications pour chaque onglet.

Voici les améliorations clés et cas d’usage de Zoom Team Chat :

• Une interface plus intuitive avec des onglets pour les messages directs, les canaux, les applications, les dossiers, les favoris, les espaces partagés, les messages envoyés, etc., avec la possibilité de réorganiser les onglets par glisser-déposer pour mieux s’organiser tout au long de la journée.

• Trouver rapidement les discussions pertinentes grâce à des options avancées de tri et de filtrage, et suivre les réunions urgentes via le filtre « Aujourd’hui » dans l’onglet des conversations de réunion.

• Identifier les prochaines étapes d’un projet dans une conversation au sein d’un canal grâce à AI Companion.

• Rattraper rapidement les discussions en demandant à AI Companion de résumer les conversations non lues dans certains chats et canaux.

• Trouver des informations rapidement en demandant à AI Companion de rechercher un sujet ou un fichier dans un canal.

• Réduire la surcharge de notifications en personnalisant les badges et notifications au niveau des onglets.

Zoom Team Chat prend en charge les blocs de code et le code en ligne, facilitant ainsi le partage et la mise en forme de code directement dans les messages. Le code en ligne permet de mettre en évidence des extraits de texte, les rendant visuellement distincts pour éviter toute confusion avec les autres messages.

Zoom Team Chat fait partie de Zoom Workplace, incluant AI Companion sans frais supplémentaires pour les utilisateurs payants éligibles.