Zoom Docs arrive sur Zoom Workplace

août 2024 par Marc Jacob

Zoom Video Communications, Inc anonce le déploiement de Zoom Docs, sa solution de documents collaboratifs basée sur l’IA. Zoom Docs est alimenté par Zoom AI Companion, l’assistant génératif d’IA disponible sans frais supplémentaires, pour aider à stimuler la productivité et la collaboration dans l’ensemble de Zoom Workplace.

Les capacités de Zoom Docs en matière d’IA aident les utilisateurs de Zoom Workplace à rendre le travail d’équipe plus collaboratif et plus efficace, à optimiser la productivité en gardant l’information organisée, et à réduire les silos en permettant aux équipes de communiquer et de partager l’information de manière plus fluide.

Zoom Docs simplifie la collaboration en réunion avec AI Companion en transformant le contenu des réunions en documents significatifs, en centralisant les résumés de réunion avec les documents de réunion et en facilitant la co rédaction sur les documents au sein des réunions.

Qu’il s’agisse de créer du contenu, des propositions commerciales ou des rapports, AI Companion for Zoom Docs facilite la génération, la révision, le résumé et la traduction du contenu pour les équipes internationales. Il est simple de transformer les résumés de réunion AI Companion en docs facilement modifiables, libérant le temps consacré à la prise de notes et à la copie manuelle de notes dans un document partagé avec des modèles pour les tête-à-tête, les réunions debout, le brainstorming, les mises à jour de projet, les discussions, les questions-réponses, la réussite des clients, les commentaires des utilisateurs, et bien plus encore.

Réviser et résumer du contenu tel que des articles, des plans et des grandes lignes, modifier le ton et le style, repérer les fautes de grammaire et d’orthographe, et traduire le contenu en neuf langues (la prise en charge de langues supplémentaires est prévue) est idéal pour les équipes multilingues avec AI Companion.

Zoom Docs peut aider à la planification de projets simples ou complexes avec des modèles permettant de gagner du temps pour les notes de projet et le suivi pour une variété de cas d’utilisation comme les lancements de produits, les campagnes de marketing et la gestion des événements, la consolidation des documents liés au projet et l’amélioration de la visibilité à travers le suivi des progrès, les mises à jour de statut et les calendriers.

Utile pour la création de bases de connaissances, l’intégration des équipes et le suivi des objectifs, les utilisateurs peuvent créer des wikis robustes pour disposer d’une source d’information unique.La génération de contenu basée sur les transcriptions de réunions d’AI Companion se fait en utilisant des commandes ou des requêtes personnalisées ou prédéfinies avec AI Companion pour créer et réviser davantage le contenu.

Les réunions sont au cœur de Zoom Workplace, et Zoom Docs s’appuie sur cette expérience en améliorant la collaboration avant, pendant et après les réunions :

Il est possible de démarrer et planifier des réunions à partir d’un Zoom Doc pour se connecter avec ses collègues et rationaliser rapidement les flux de travail. On peut aussi partager des documents à travers Zoom Workplace via Zoom Team Chat ou Zoom Mail, ou inviter des collègues à collaborer en direct dans Zoom Meetings pour rationaliser l’édition.

Les participants à une réunion peuvent suivre le présentateur, co-éditer et commenter le document en temps réel sans quitter la fenêtre de la réunion. Les participants sur des appareils mobiles peuvent voir la collaboration sur les documents en réunion sans se connecter.

Rationaliser le partage des autorisations pour réduire le temps passé à accorder l’accès aux docs avec des paramètres d’autorisation en bloc pour les participants à la réunion, et la possibilité d’accorder un accès temporaire aux participants à la réunion pour collaborer pendant la réunion. Les utilisateurs peuvent également partager des documents Zoom dans des canaux de chat d’équipe et avec des personnes dans des chats spécifiques directement à partir de Zoom Docs.