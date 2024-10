Zoom confirme sa position dans le carré des leaders des UCaaS dans le Magic Quadrant 2024 de Gartner

octobre 2024 par Marc Jacob

La place de Zoom dans le carré des leaders du Magic Quadrant dédié aux UCaaS souligne la richesse de son offre, couvrant l’ensemble des besoins de communication des entreprises, de la téléphonie aux réunions, en passant par la messagerie et les centres de contact. Grâce à sa présence internationale, Zoom répond aux attentes d’organisations de toutes tailles, y compris celles des grands opérateurs mobiles. Cette année, Zoom a également enregistré une forte croissance des ventes de solutions de téléphonie UCaaS auprès de ses utilisateurs de Zoom Meetings, confirmant l’attractivité et la cohérence de son écosystème intégré.

Zoom a également été reconnu pour sa capacité à offrir des solutions UCaaS et CCaaS complètes avec des produits adaptés aux besoins des PME, notamment pour les fonctionnalités orientées relation client. Selon Gartner, Zoom a su construire une réputation solide en matière de support, d’autant plus en ayant débuté en tant que fournisseur de solutions de réunion uniquement. Les retours des clients de Gartner confirment régulièrement la qualité du service et du support de Zoom, des avis en phase avec ceux recueillis par le Gartner Peer Insights. Zoom se distingue par la simplicité de son interface et la richesse de ses fonctionnalités pour les réunions, ce qui en fait une option privilégiée pour les utilisateurs qui travaillent régulièrement avec des interlocuteurs externes.

Parmi ses dernières innovations, Zoom a introduit Zoom AI Companion, un assistant numérique intégré à l’ensemble de la plateforme qui facilite la synthèse de réunions, la génération d’actions à suivre, les brainstroms sur tableau blanc, la traduction et la rédaction de messages. Les fonctionnalités Smart Recording permettent quant à elles de créer et d’éditer automatiquement des chapitres de réunion, tout en offrant une approche d’IA « fédérée », combinant les modèles d’IA de Zoom avec ceux de ses partenaires.