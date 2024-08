Zimperium s’associe à Okta

août 2024 par Marc Jacob

La sophistication et l’évolution rapide des menaces mobiles impliquent une surveillance et une attention constantes dans un cadre Zero Trust. Les appareils mobiles d’entreprise, et les environnements dans lesquels ils fonctionnent, évoluent constamment et requièrent une solution de protection en temps réel pour toujours connaître la posture de risque exacte de l’appareil. La solution Mobile Threat Defense (MTD) de Zimperium, conçue pour évaluer l’étendue complète de la surface d’attaque mobile, intègre dans la plateforme Okta Identity Threat Protection des renseignements sur les menaces en temps réel ainsi que des informations contextuelles riches sur ces menaces. Cette intégration permet de détecter et d’évaluer les attaques et d’alerter automatiquement les entreprises sur la posture de menace et de risque de leurs appareils mobiles. Elles peuvent ainsi agir en temps réel dès qu’une menace est détectée.

Zimperium est l’un des premiers fournisseurs d’événements de sécurité d’intégration pour Okta Identity Threat Protection avec Okta AI. Cette intégration fournit des renseignements sur les menaces et les risques mobiles en temps réel pour les appareils gérés et non gérés, élément essentiel d’une architecture Zero Trust. Fortes des données sur la posture de risque intégrées sur Okta , les entreprises disposent d’informations nécessaires pour appliquer des contrôles d’identité et d’accès fiables. Elles peuvent également configurer le service afin de répondre automatiquement aux menaces.

Protection contre les menaces d’identité pour les appareils mobiles

La solution MTD de Zimperium s’intègre parfaitement à la plateforme de protection contre les menaces d’identité d’Okta et permet aux entreprises de bénéficier de :

– Renseignements sur les menaces en temps réel : Zimperium fournit aux clients d’Okta, un contexte de menace riche et des renseignements sur les menaces en temps réel, permettant ainsi des évaluations des risques plus rapides et éclairées.

– Protection complète contre les menaces mobiles : le moteur de détection dynamique sur appareil de Zimperium est complet et multicouche. Il utilise le machine learning, l’analyse comportementale et les techniques déterministes pour fournir un système de défense contre les menaces. Cette approche globale permet aux entreprises d’identifier et d’atténuer un large éventail de menaces mobiles.

– Contre-mesures automatisées : en partageant les signaux de menace avec Okta, Zimperium permet aux entreprises d’activer des réponses automatisées aux menaces basées sur l’identité. Cela peut inclure des actions telles que des règles MFA ou une fin de session, réduisant ainsi considérablement la fenêtre de vulnérabilité.

– Sécurité Zero Trust renforcée : Zimperium fournit des renseignements en temps réel pour les appareils gérés et non gérés, s’adaptant parfaitement aux architectures Zero Trust. Les données continues sur la posture de risque de Zimperium permettent à Okta d’appliquer des contrôles d’identité et d’accès puissants, renforçant ainsi encore la sécurité Zero Trust.

Okta Identity Threat Protection est conçue avec Okta AI et s’appuie sur des informations extraites du dispositif de sécurité des entreprises. Elle détecte et répond aux menaces d’identité en temps réel, en fonction de la configuration du service d’un client, pendant et après l’authentification, amplifie le partage des signaux de sécurité dans l’ensemble de l’écosystème et orchestre les actions correctives.

La solution est désormais disponible pour les clients Workforce Identity Cloud du monde entier.