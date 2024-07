Zimperium nomme Michael Williams au poste de CMO

juillet 2024 par Marc Jacob

Zimperium annonce la nomination de Michael Williams au poste de Chief Marketing Officer (CMO). Fort d’une expérience de plus de 20 ans dans le marketing de la cybersécurité, Michael apporte sa connaissance reconnue dans la conduite de la croissance et de l’innovation.

Précédemment CMO de KnowBe4, le leader mondial de la formation sur la sensibilisation à la sécurité, Michael Williams a contribué à la réussite de l’introduction en bourse et de l’acquisition de l’entreprise. Son leadership a permis à KnowBe4 de se classer en tête des classements dans de nombreux rapports de l’industrie et de connaître une croissance inégalée de l’ARR. Auparavant, CMO de Symantec, Michael a réenclenché une dynamique de prospection et contribué ainsi à la croissance de la société. Il a également occupé des postes de direction chez Blue Coat Systems et McAfee, où il a mené des stratégies de croissance marketing à l’échelle mondiale.

Au sein de Zimperium, Michael sera responsable de l’élaboration et de l’exécution de la stratégie marketing, de l’expansion sur les différents marchés et du leadership de l’entreprise. Sa parfaite compréhension du paysage de la cybersécurité et son approche innovante du marketing seront des atouts pour demeurer en tête de l’industrie de la défense contre les menaces mobiles.