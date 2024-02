Zimperium nomme Chris White et Anupam Bandyopadhyay respectivement Chief Revenue Officer et SVP of Engineering

février 2024 par Marc Jacob

Zimperium annonce les nominations de Chris White en tant que Chief Revenue Officer et d’Anupam Bandyopadhyay au poste de Senior Vice President of Engineering. Ces deux nominations s’inscrivent dans la volonté d’accélérer la croissance, de favoriser l’acquisition et la fidélisation de clients ainsi que de faire évoluer la plateforme pour aider les entreprises à protéger les appareils mobiles et les applications contre les cyber-menaces.