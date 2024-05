Zerto intègre s Cyber Resilience Vault à la solution de stockage HPE Alletra Storage MP

mai 2024 par Marc Jacob

Permettant aux entreprises de récupérer rapidement après une cyberattaque virulente, Cyber Resilience Vault bénéficie désormais de fonctionnalités d’immuabilité optimisées afin que les jeux de données restent intouchables par les acteurs malveillants. HPE garantie une disponibilité totale des données dans la zone de stockage au sein du coffre-fort de Zerto.

Des attaques ransomware de plus en plus destructrices

La prolifération des attaques ransomware engendre des dommages considérables estimés à près d’un milliard de dollars rien qu’en 2023. Les interruptions de service et les perturbations qui en découlent ont un impact financier significatif sur les entreprises, avec certaines estimations suggérant des pertes dépassant le million de dollars par heure d’interruption pour les grandes organisations. Ces attaques touchent néanmoins toutes les entreprises, indépendamment de leur taille, de leur secteur d’activité ou de leur localisation géographique.

Inédit sur le marché, Cyber Resilience Vault de Zerto est un environnement isolé de type « air gap » qui permet une restauration rapide des données. Associé à HPE Alletra Storage MP, il propose une solution de récupération de données logicielle innovante soutenue par du stockage full flash hautes performances. Le Cyber Resilience Vault répond à deux concepts de cybersécurité essentiels : des copies de données immuables qui ne peuvent pas être piratées et une salle blanche isolée dans laquelle récupérer ces jeux de données en cas d’attaque.

Reposant sur une architecture Zero Trust décentralisée, ses trois grands piliers - répliquer & détecter, isoler & verrouiller et tester & récupérer – offrent une protection rapide et continue des jeux de données au sein d’un environnement hautement sécurisé. En plus d’atténuer les scénarios de ransomware les plus dévastateurs, le Cyber Resilience Vault est conçu pour maintenir les entreprises en conformité règlementaire minimisant ainsi les lourdes pénalités ou les risques réputationnels.

D’autres solutions de résilience du marché sont entravées par des techniques obsolètes - dispositifs de stockage de niveau inférieur et autres scans de sécurité basés sur fichiers - conduisant à des objectifs de point de récupération (RPO) et de temps de récupération (RTO) trop longs. Ces solutions ne sont également que partiellement isolées et donc vulnérables aux attaques extérieures. Le Cyber Resilience Vault de Zerto, est construit avec un stockage 100 % flash générant des copies immuables créées avec la technologie propriétaire Virtual Lock de HPE Alletra Storage MP pour bloquer les cyber assaillants et maintenir les données à l’intérieur de l’entreprise en toute sécurité.