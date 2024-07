Zero Circle et Wasabi Technologies développent de nouveaux outils de durabilité pour le stockage cloud

juillet 2024 par Marc Jacob

L’empreinte carbone basée sur la facturation et les programmes de compensation carbone permettent aux entreprises de toutes tailles d’améliorer la transparence et d’atteindre leurs objectifs ESG.

Zero Circle, marketplace spécialisée dans la finance durable, et Wasabi Technologies, spécialiste du stockage cloud, annoncent aujourd’hui leur partenariat pour développer une nouvelle série de solutions de stockage cloud axées sur le développement durable. Ces solutions fournissent aux entreprises les données nécessaires pour prendre des décisions permettant de réduire leur impact environnemental.

Wasabi intègre le calculateur d’empreinte carbone de Zero Circle basé sur les factures, offrant aux clients finaux plus de transparence et d’évaluation en temps réel de leur empreinte carbone. Les clients peuvent désormais uploader leur facture Wasabi sur le calculateur d’empreinte carbone de Zero Circle afin d’obtenir une estimation de leur empreinte CO2 exacte sur la base des données réelles stockées dans une région de stockage Wasabi, augmentant ainsi la précision de leur analyse comparative ESG avec les autres acteurs du marché tout en les aidant à prendre des décisions commerciales plus durables.

D’après le Global Cloud Storage Index 2024 de Wasabi, le développement durable se classe parmi les trois considérations les plus importantes pour les acheteurs lorsqu’ils choisissent un service de stockage cloud. Des facteurs tels que les engagements ESG, la conception d’une architecture économe en énergie ou encore les outils natifs de calcul de l’empreinte carbone sont tous de plus en plus importants pour les entreprises modernes qui adoptent des services d’infrastructure cloud. Le rapport de Wasabi démontre que, par conséquence, les fournisseurs de services cloud doivent proposer des outils, des mesures et des programmes précis et fiables pour répondre aux attentes des clients.

Cette initiative conjointe s’appuie sur l’expertise approfondie de Zero Circle en matière de durabilité et de mesure de l’empreinte carbone des produits, ainsi que sur l’expertise de Wasabi dans le domaine du stockage cloud, afin de promouvoir la durabilité dans le secteur du cloud et de créer des solutions innovantes qui soutiennent les entreprises dans leurs initiatives de durabilité. Les caractéristiques uniques et la flexibilité de la solution en font une ressource puissante pour les entreprises qui cherchent à mesurer et à suivre leur durabilité sur le cloud – notamment via des calculs en temps réel des émissions intégrés directement aux procédures d’achat auprès des partenaires et autres tiers de la chaîne d’approvisionnement.

La solution d’empreinte carbone est désormais disponible pour tous les clients de Wasabi. La collaboration entre Zero Circle et Wasabi permettra également d’explorer d’autres initiatives respectueuses de l’environnement, telles que l’approvisionnement en énergie renouvelable et les programmes de compensation carbone, afin de réduire davantage l’impact environnemental du stockage cloud.