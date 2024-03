Zama lève 73 millions de dollars en série A

mars 2024 par Marc Jacob

Zama, une start-up de cryptographie open source qui développe des solutions de chiffrement homomorphe pour protéger la vie privée dans la blockchain et l’IA, annonce une levée de fonds de 73 millions de dollars en série A, dirigée par Multicoin Capital et Protocol Labs, avec la participation de Metaplanet, Blockchange Ventures, VSquared, et Stake Capital, ainsi que des pionniers de la blockchain tels que Juan Benet (fondateur de Filecoin), Anatoly Yakovenko (co-fondateur de Solana), et Gavin Wood (co-fondateur d’Ethereum et co-créateur de Polkadot). Les fonds seront utilisés pour recruter des ingénieurs talentueux, des développeurs de logiciels, et des chercheurs en cryptographie afin de maintenir ses bibliothèques open source, et de collaborer avec des partenaires stratégiques pour développer une nouvelle classe d’applications de Fully Homomorphic Encryption (FHE).

À ce jour, la société a conclu des accords de plusieurs millions de dollars dans le domaine de la blockchain et de l’IA et a lancé avec succès quatre solutions FHE de pointe. La solution la plus récente de l’entreprise, fhEVM, est le premier protocole de contrat intelligent confidentiel pour les blockchains EVM. À l’aide de FHE, le fhEVM permet aux données d’état et de transaction sur la chaîne de rester cryptées de bout en bout pendant le traitement, ce qui résout le problème de confidentialité des données de base dans la blockchain.

« Le FHE est l’élément le plus important pour la prochaine décennie de l’informatique. La technologie de Zama est la clé des applications multijoueurs préservant la vie privée », a déclaré Kyle Samani, directeur de Multicoin Capital. « Le travail révolutionnaire de Zama sur l’outillage open source FHE n’est que le début. Nous sommes fiers de les aider à créer la prochaine génération d’applications axées sur la confidentialité et la cryptographie. »

En plus de relever les défis de la confidentialité des données dans l’industrie de la blockchain, Zama développe également des solutions sur mesure dans les secteurs de l’intelligence artificielle, de la santé, des services financiers et de la sécurité gouvernementale.

Le potentiel de FHE dans la confidentialité de la blockchain et la confidentialité de l’IA est énorme », déclare Pascal Paillier, cofondateur et directeur technique de Zama. « Pouvoir partager nos outils avec des gens passionnés par la même mission est un privilège incroyable, ce qui n’a été possible que grâce au soutien continu, aux ressources et aux connaissances fournies par nos investisseurs et notre communauté.

L’équipe de Zama est composée de plus de 75 personnes de 22 nationalités différentes, issues des domaines de la cryptographie, Machine Learning et de la technologie blockchain. La moitié de l’équipe est titulaire d’un doctorat dans leur domaine respectif et est passionnée par la protection des données.