Yousign obtient la certification B Corp

octobre 2024 par Marc Jacob

L’entreprise a obtenu la certification B Corp™ qui est décernée aux entreprises répondant à des normes rigoureuses de performance dans des domaines tels que la gouvernance, l’impact sur la communauté, l’environnement et les employés. Avec cette certification, Yousign réaffirme son engagement envers la construction d’un modèle économique responsable et solidaire, au-delà de l’aspect économique.

Remettre l’environnement et les personnes au coeur des priorités

Cette nouvelle étape témoigne des efforts déployés par l’entreprise et de son respect des normes en matière de performance sociale et environnementale ainsi que de transparence.

La réduction de l’empreinte carbone, le bien-être des employés, ou encore les pratiques d’achat responsable sont au cœur de la stratégie de Yousign qui prône une forte volonté de créer de la confiance à la fois auprès des clients et partenaires mais aussi des salariés.

Yousign marque son engagement en faveur d’une approche plus inclusive, égalitaire et de transparence afin de soutenir une économie plus durable.

Dans l’objectif de continuer à promouvoir un changement réel pour un avenir meilleur, Yousign se concentre sur la création de relations durables et positives auprès de ses clients, partenaires et sa communauté, en montrant qu’une entreprise peut être une force de progrès tout en favorisant la croissance et l’innovation. Cela implique de fixer de nouveaux objectifs en matière de durabilité, tels que la réduction de leur empreinte carbone, la minimisation des déchets, et l’amélioration des standards éthiques de leur chaîne d’approvisionnement.