Ynov équipe ses campus de CyberWaRooms, avec le soutien de l’OPCO ATLAS

octobre 2024 par Marc Jacob

Avec plus de 700 étudiants formés chaque année en cybersécurité et des partenariats avec des acteurs majeurs tels que Hack The Box, Airbus (création du premier Mastère Cybersécurité du secteur aérospatial et défense au sein de l’Airbus Cybersecurity School), Cheops Technology, Seela, Neverhack, CGI, Advens, La Banque Postale, Visiativ et Riskintel, Ynov s’impose comme une référence dans la formation en cybersécurité en France. Nos programmes, certifiés Seela X Stormshield et labellisés SecNumEdu par l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information (ANSSI), garantissent la qualité des parcours et leur conformité avec les exigences du secteur.

Les CyberWaRooms : immersion totale face aux cyberattaques

Les CyberWaRooms sont des espaces spécialisés au sein de nos campus, conçus pour plonger les étudiants dans des situations réelles de gestion de crises cyber. Ces salles, équipées d’outils de surveillance avancés, permettent à nos étudiants d’expérimenter différents scénarios d’attaque et de défense face aux cybermenaces. Ces scénarios peuvent aussi bien être réels, basés sur des attaques ayant eu lieu dans le passé, que fictifs, et permettre la création de situations sur mesure pour atteindre des objectifs d’apprentissage variés. Réunis en équipes, les étudiants apprennent ainsi à analyser et contrer en temps réel des attaques, telles qu’ils pourraient les rencontrer en milieu professionnel.

Cette approche pratique et immersive permet de répondre à l’évolution rapide des menaces numériques, de plus en plus complexes et persistantes, et exigeant une expertise approfondie et des méthodes de défense nouvelles pour les contrer efficacement.

Des compétitions pour perfectionner les compétences des étudiants

Dans le cadre de nos formations en cybersécurité, Ynov organise régulièrement des compétitions Capture The Flag (CTF), des défis où les étudiants mettent à l’épreuve leurs connaissances et compétences face à des attaques simulées. Ces CTF peuvent être intercampus, rassemblant les 13 campus du réseau Ynov, ou en collaboration avec nos partenaires comme Hack The Box, Riskintel (Purple Pill Challenge) ou lors d’évènements nationaux cyber tels que l’European Cyber Cup. Ces challenges stimulent l’esprit d’équipe et la capacité des étudiants à relever des défis de sécurité complexes dans un environnement concurrentiel.

Les programmes en cybersécurité :

• Bachelor Cybersécurité

• Mastère Consultant en Cybersécurité

• Mastère Expert en Cybersécurité

• BTS CIEL