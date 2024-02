Yannick Plessis rejoint IRONIE en tant que Directeur Solutions

février 2024 par Marc Jacob

Dans le cadre de sa stratégie de développement, IRONIE, société spécialisée dans la cybersécurité, vient de confier sa Direction Solutions à Yannick Plessis. Possédant une solide expérience commerciale dans le domaine, il aura pour mission de structurer, piloter et assurer le suivi des offres d’IRONIE à destination des entreprises intermédiaires et grands comptes.

Depuis le 1er février 2024, Yannick Plessis a pris la Direction Solutions de IRONIE et a rejoint les équipes de Guillaume Tournat, président-fondateur et directeur technique.

Après plusieurs expériences commerciales chez T-Systems, StorageTek et Sun Microsystems, Yannick Plessis a ouvert l’agence ouest du distributeur Exclusive Networks et a développé l’activité en proposant des solutions de cybersécurité chez les revendeurs de la région, notamment celles de notre partenaire stratégique Fortinet. En tant que responsable régional chez Exclusive Networks, il a acquis une solide connaissance de l’écosystème constitué des entreprises et collectivités du grand ouest.

Fondée en 2019 par Guillaume Tournat, la société IRONIE, dont le siège social se trouve à Nantes et possédant des agences à Orléans, Vannes et Caen, compte 10 consultants et ingénieurs. Elle a notamment pour clients MANITOU GROUP, GROUPE LIEBOT, DEVGLASS, BRANGEON, LHYFE, PASQUIER, ELSAN ATLANTIQUE, DES CONSEILS DEPARTEMENTAUX & REGIONAUX, DES METROPOLES, et a réalisé une croissance de 23% en 2023. Elle a pour ambition de tripler son chiffre d’affaires d’ici 3 ans.