Yale présente son nouveau ConnectX Wi-Fi Bridge

août 2024 par Marc Jacob

Compatible avec les serrures connectés Yale, le coffre-fort connecté, la serrure de meuble connectée et l’ouvre-portail et garage automatique, le Yale ConnectX Wi-Fi Bridge permet de contrôler l’ écosystème de sécurité intelligent de n’importe où, via l’application Yale Home. En outre, vous bénéficiez également d’une intégration transparente avec les principaux assistants vocaux tels que Google Home et Amazon Alexa. Le nouveau Yale ConnectX Wi-Fi Bridge est facile à installer, ce qui assure d’être opérationnel en quelques minutes seulement.

Le nouveau ConnectX peut accueillir jusqu’à 4 appareils et offre un contrôle plus simple et centralisé de leurs appareils. De plus, cet appareil consomme 24% d’énergie en moins par rapport au pont Wi-Fi précédent et offre une plus grande portée Wi-Fi (jusqu’à 20 mètres) et Bluetooth (jusqu’à 10 mètres) par rapport à la génération précédente. Les utilisateurs peuvent également prolonger la durée de vie de la batterie de leur serrure connectée Linus® L2 en la connectant au Yale ConnectX Wi-Fi Bridge.

Les propriétaires peuvent connecter leurs appareils Yale pour débloquer des caractéristiques et des fonctionnalités supplémentaires, notamment le contrôle à distance et les alertes instantanées dans l’application Yale Home. Les utilisateurs peuvent verrouiller, déverrouiller et vérifier l’état de leurs serrures connectées et autres appareils intelligents à distance grâce à l’application Yale Home, ce qui leur permet de contrôler entièrement leur maison, où qu’ils se trouvent.

Les utilisateurs peuvent également partager des clés virtuelles et gérer les autorisations d’accès à distance en quelques clics dans l’application Yale Home. Les parents à la recherche d’un moyen simple de rester informés de l’accès à leur domicile et de garder un œil sur les allées et venues de leurs enfants peuvent profiter d’un flux d’activité 24/7 et recevoir des mises à jour en temps réel sur toutes les interactions avec leurs appareils connectés. Vous pouvez ainsi savoir à tout moment qui accède à votre domicile et à quel moment.

Le Yale ConnectX Wi-Fi Bridge est disponible à l’achat dès maintenant au prix de 79.99 €.