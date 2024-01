XXII lance la nouvelle version de son logiciel CORE

janvier 2024 par Marc Jacob

XXII lance la version 3.0 de CORE, sa plateforme d’analyse vidéo en temps réel. Dotée d’algorithmes intégrés, elle est conçue pour détecter divers événements, pour alerter les opérateurs de sécurité ou réaliser des comptages précis. Avec cette évolution majeure, co-construite avec ses clients et utilisateurs, XXII va plus loin en intégrant de nouvelles compétences, de nouvelles détections et un nouveau Dashboard intuitif 100% personnalisable.

Cette solution souveraine et unique est pensée pour valoriser le temps humain des collectivités locales, des lieux recevant du public, des hubs de transport et des entreprises vient répondre aux besoins de ses 50 clients (tels que Renault, Avia, Acrelec, E-dentic, ...) et plus de 25 partenaires (dont Microsoft, Lenovo, Milestone, Genetec, Nvidia) pour simplifier le travail des équipes de sécurité, offrant une capacité de prise de décision rapide et optimale.

Désormais, les opérateurs ne manquent aucun événement capturé par leur système de vidéosurveillance, leur permettant ainsi d’allouer leurs ressources de manière plus stratégique. L’efficacité de CORE s’étend à une vaste gamme de cas d’usage, en faisant une solution polyvalente et adaptable à différents scénarios.

En plus des fonctionnalités historiques de CORE que sont la détection des stationnements interdits, des sens interdits, de l’absence d’arrêt au feu rouge, des jauges de fréquentation, des capacités limite d’accueil, la détection et classification de véhicules, des dépôt sauvage, des zones interdites aux véhicules, de l’intrusion, de la présence humaine prolongée, des regroupements, des départ de feu ou encore des franchissements de voies, cette nouvelle version propose les nouvelles compétences suivantes :

Le comptage de personnes/foules, même dans des foules compactes, afin de disposer de statistiques dans des zones à haute densité, même en mouvement (gares, centres commerciaux, musées, stades, festivals...). Cette fonctionnalité détecte et compte jusqu’à 1 000 individus, permettant ainsi aux opérateurs de maîtriser l’affluence en temps réel dans des situations complexes.

L’estimation des files d’attente, afin de permettre aux utilisateurs de disposer de métriques relatives au temps moyen d’attente et de piloter en temps réel les possibles goulots d’étranglement ou prévenir les risques en amont.

La détection de personne au sol, pour alerter et intervenir plus rapidement en cas d’accident. Que ce soit pour protéger les citoyens ou les travailleurs, cette nouvelle fonctionnalité révolutionne de nombreux secteurs comme la smart city ou la logistique.

Le nouveau Dashboard CORE a été pensé pour offrir une expérience intuitive à ses utilisateurs. Le parcours est 100% personnalisable et permet d’ajouter les informations qui intéressent chaque utilisateur.

D’autre part, cette nouvelle version permet d’agréger les données de plusieurs caméras afin de faire des opérations de comptage depuis plusieurs zones et ainsi disposer de données précises sur l’ensemble d’un parc.

Enfin, la nouvelle gestion multi-sites de CORE permet de connecter des serveurs CORE entre eux avec un Dashboard central qui permet de piloter les données des sites distants (en France ou à l’international). L’objectif étant de disposer d’une vue d’ensemble pour piloter globalement la fréquentation, identifier les points de blocage ou de performance.

Voir précisément ce que l’IA voit

Afin de permettre de sortir du syndrome de la boîte noire, inhérent à l’IA, XXII a développé Liveview qui permet de visualiser les flux vidéo et de voir ce que voit CORE en temps réel, au travers d’une fenêtre d’événements.