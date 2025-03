WSO2 API Manager 4.5 et le SaaS de gestion d’API Bijira AI sont disponibles

mars 2025 par LA REDACTION DE GS MAG

La gestion des API joue un rôle central pour permettre aux applications et aux services numériques d’exploiter la puissance des technologies d’intelligence artificielle (IA). Aujourd’hui, WSO2 permet aux développeurs de logiciels d’atteindre de nouveaux niveaux de productivité et de gouvernance dans la création et la gestion des API d’IA grâce à ses dernières offres de gestion d’API : la dernière version de son logiciel open-source WSO2 API Manager et le nouveau logiciel de gestion d’API d’IA Bijira en tant que service (SaaS).

La dernière version de WSO2 API Manager a été réarchitecturée pour la gouvernance et la conformité des API pilotées par l’IA, la gestion des API d’IA, la gestion et la fédération multi-gateway, et la prise en charge étendue des passerelles d’API natives de Kubernetes, entre autres fonctionnalités. Bijira développe et remplace de manière significative Choreo for API Management pour servir de SaaS de gestion d’API d’IA qui apporte les dernières capacités de WSO2 API Manager à un environnement cloud robuste et éprouvé. WSO2 présente les dernières offres de WSO2 API Manager et de Bijira ainsi que leurs capacités d’IA à la WSO2Con 2025, qui se déroule du 18 au 20 mars 2025 à Barcelone, en Espagne.

Gouvernance des API et passerelle IA pilotées par l’IA

WSO2 API Manager et Bijira offrent désormais des fonctionnalités basées sur l’IA pour automatiser la gouvernance des API et la création d’API, ainsi que pour gérer plus efficacement les API d’IA.

Gouvernance des API automatisée et alimentée par l’IA : La prolifération des API et l’incohérence de la gouvernance sont des défis majeurs pour les grandes organisations. S’appuyant sur les capacités de gouvernance traditionnelles de WSO2, la nouvelle fonctionnalité de gouvernance AI utilise l’IA générative pour assurer automatiquement la conformité des API avec les politiques de l’organisation et les normes de l’industrie. Elle interprète la documentation, les normes et les spécifications, puis analyse les conceptions d’API pour trouver les incohérences et les violations. En réduisant le temps nécessaire à la création et à la maintenance d’ensembles de règles complexes, elle améliore l’évolutivité et la capacité à s’adapter à l’évolution des besoins de conformité afin de garantir un écosystème d’API cohérent et sécurisé.

Extension de AI Gateway : La fonctionnalité AI Gateway de WSO2 (anciennement appelée Egress API Management) offre une visibilité et un contrôle sur les API tierces pour les services d’IA et les grands modèles de langage (LLM). Elle a été étendue pour inclure la prise en charge de backend multi-modèles, devenant ainsi l’une des premières solutions à permettre un routage dynamique et transparent des demandes d’API d’IA entre OpenAI, Microsoft Azure OpenAI, et les modèles Mistral. Les API peuvent sélectionner intelligemment le meilleur modèle d’IA en fonction du coût, de la disponibilité ou des performances, ce qui permet d’optimiser les temps de réponse et de réduire les dépenses. La fonctionnalité AI Gateway est disponible avec les runtimes de passerelle WSO2 gérés par WSO2 API Manager.

AI API Design Assistant : WSO2 API Manager et Bijira permettent une conception plus rapide et plus efficace des API en utilisant WSO2 Copilot pour permettre la création d’API en langage naturel, la visualisation de l’interface utilisateur Swagger et le raffinement interactif pour REST, GraphQL et AsyncAPIs.

Plan de contrôle unifié : Le nouveau WSO2 API Control Plane (WOS2 ACP) fournit une interface unique pour les concepteurs, les consommateurs et les opérations pour la visibilité de l’ensemble du cycle de vie de l’API, à travers toutes les passerelles de l’écosystème. Il en résulte une amélioration de la gouvernance, de la sécurité et des capacités de gestion globale de l’écosystème API. WSO2 ACP complète les passerelles de WSO2 API Manager : WSO2 Universal Gateway (anciennement WSO2 API Gateway) avec médiation intégrée, WSO2 Kubernetes Gateway (anciennement WSO2 API platform for Kubernetes) pour la gestion d’API native Kubernetes, et WSO2 Immutable Gateway (anciennement WSO2 API Microgateway) pour les cas d’utilisation hors ligne et en périphérie.

Fédération de passerelles et gestion multi-passerelles : La combinaison d’ACP et d’une architecture de connecteurs étendue permet aux développeurs de gérer des passerelles tierces fédérées, telles que Amazon Web Services (AWS) API Gateway et Solace, en plus des passerelles API de WSO2.

Gestion des API B2B avec prise en charge des organisations : WSO2 API Manager améliore son contrôle d’accès complet basé sur les rôles avec un accès hiérarchique à l’API et des politiques d’API spécifiques à l’organisation pour gérer les API dans des scénarios B2B avec des structures organisationnelles et des hiérarchies complexes. Les entreprises bénéficient ainsi d’une plus grande flexibilité dans le déploiement d’une plateforme de gestion des API qui s’adapte à l’ensemble de l’entreprise, et non l’inverse.

Bijira AI API Management SaaS

Bijira by WSO2 est une solution de gestion d’API de nouvelle génération, native à l’IA, conçue pour l’ère du cloud natif. Combinant les capacités complètes de WSO2 API Manager et de Choreo for API Management, elle offre une approche conviviale pour les développeurs de la gestion du cycle de vie des API, permettant une gouvernance, une automatisation et une optimisation transparentes. En même temps, Bijira va au-delà des offres SaaS API traditionnelles en offrant plus de flexibilité, d’évolutivité et d’innovation aux entreprises modernes.

Fonctionnalités de WSO2 API Manager dans le Cloud : Bijira intègre les fonctionnalités de gestion du cycle de vie des API de WSO2 API Manager, y compris les fonctionnalités de la dernière version : Gouvernance d’API alimentée par l’IA, création d’API alimentée par l’IA, support pour les passerelles fédérées et la gestion multi-passerelles, et la gestion d’API B2B.

Passerelle API unifiée et contrôle du plan de données : Comme WSO2 API Manager, Bijira fournit également un plan de contrôle unifié, permettant aux organisations de gérer les API à travers le cloud et les plans de données privés, assurant une application centralisée des politiques et des opérations rationalisées.

Environnement SaaS robuste : S’appuyant sur la technologie SaaS de Choreo for API Management, Bijira facilite le libre-service et offre les fonctionnalités robustes attendues par les organisations, notamment l’intégration et la livraison continues (CI/CD) intégrées et la prise en charge DevOps, la sécurité zéro confiance et la gestion des secrets. En outre, il offre un soutien aux organisations et aux projets avec des rôles configurables, un déploiement multi-cloud et cloud hybride, ainsi qu’une observabilité et des informations sur l’utilisation.

Disponibilité et support

Le logiciel open-source WSO2 API Manager 4.5 et le SaaS de gestion d’API Bijira AI sont désormais disponibles.