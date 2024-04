World Password Day : Renforcer la sécurité de votre maison connectée

avril 2024 par Lionel Paris Expert produits réseau Pour NETGEAR

Des mots de passe solides : votre premier bouclier

Imaginez vos mots de passe comme les clés qui protègent votre maison numérique. Ils sont fondamentaux pour votre sécurité. Mais pour être efficaces, ils doivent être solides, uniques et difficiles à deviner. Utilisez une combinaison de lettres majuscules et minuscules, de chiffres et de symboles. Mais difficiles alors de les retenir, les gestionnaires de mots de passe peuvent vous simplifier la gestion de ces clés numériques, vous libérant ainsi de la charge de mémoriser de multiples mots de passe.

Sortez des paramètres par défaut : personnalisez votre sécurité

Les pirates informatiques adorent les paramètres par défaut. Ne leur facilitez pas la tâche ! Changez les mots de passe par défaut de vos appareils, trop simples à déchiffrer pour des personnes malveillantes et configurez-les selon vos besoins. Lors de l’installation de nouveaux équipements, prenez le temps de modifier ces paramètres pour renforcer la sécurité de votre réseau domestique.

Évoluez avec la technologie : adoptez les normes de sécurité actuelles

Le monde de la technologie évolue rapidement, et votre sécurité doit suivre le rythme. Optez pour des normes de sécurité WiFi telles que le WPA3, plus robuste et plus sécurisé que les versions précédentes. Assurez-vous que vos appareils prennent en charge ces normes pour bénéficier d’une protection optimale.

Invités bienvenus, risques maîtrisés : activez le réseau invité

Lorsque des invités viennent chez vous, offrez-leur un accès Internet sans compromettre la sécurité de votre réseau principal. Activez un réseau invité, isolé du reste de votre réseau, et générez un mot de passe unique pour chaque visiteur. Ainsi, vous protégerez votre vie privée tout en partageant votre connexion.

Objets connectés : isolés, mais pas oubliés

Les objets connectés, qu’ils soient des assistants vocaux, des thermostats intelligents ou des caméras de sécurité, font désormais partie intégrante de nos foyers. Cependant, ils peuvent également constituer des points d’entrée pour les cybercriminels. Isoler ces appareils dans un réseau dédié réduit les risques de compromission et protège l’intégrité de votre réseau domestique.

Ensemble, prenons des mesures pour renforcer la sécurité de nos foyers connectés. En adoptant des pratiques simples mais efficaces, nous pouvons protéger nos données, nos appareils et notre vie privée. Le World Password Day nous rappelle l’importance de ces actions pour assurer notre sécurité numérique à tous.