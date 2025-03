Wipro Limited annonce le lancement de nouveaux services d’IA agentique

Wipro Limited annonce le lancement de nouveaux services d’IA agentique destinés à développer et déployer des fonctionnalités d’intelligence artificielle (IA) en tirant parti de leurs infrastructures, données, effectifs et réseaux d’entreprises afin de favoriser l’innovation, la croissance économique et la souveraineté.