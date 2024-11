Wipro erwartet 2025 tiefgreifende Umbrüche, die einen technologischen Wendepunkt für Unternehmen bedeuten

November 2024 von Wipro

Die wichtigsten Trends für 2025:

• 6G und KI: 6G wird die Konnektivität mit seiner erhöhten Kapazität, extrem niedrigen Latenz und erhöhten Sicherheit revolutionieren. In Kombination mit KI wird es Echtzeit-Datenverarbeitung, fortschrittliche Anwendungen in AR, VR, Telemedizin und Smart Cities ermöglichen. Diese erweiterte Konnektivität wird immersive Erfahrungen (z. B. holografische Darstellungsformen, Telepräsenz) fördern und leistungsstarke, energieeffiziente und sichere KI-Netzwerke benötigen.

• Quantencomputing: In diesem Bereich wird ein Durchbruch für die Branchen Pharmazie, Kryptographie und Logistik erwartet. Komplexe Probleme, die bisher als unerreichbar galten, werden lösbar werden. Quantencomputing wird die schnelle Entdeckung neuer Medikamente ermöglichen, quantensichere Kryptographien schaffen und Lieferketten in Echtzeit optimieren, was die weltweite wirtschaftliche Effizienz steigert.

• Verteilte Cloud: Verteiltes Cloud-Computing entwickelt sich zu einer strategischen Säule für Unternehmen und ermöglicht die Datenverarbeitung nahe der Quelle, wodurch die Agilität und Reaktionsfähigkeit von Organisationen gestärkt wird. Die Konvergenz von Cloud und KI wird eine Entscheidungsfindung in Echtzeit fördern, schnelle Innovationen unterstützen und einen nachhaltigen Wettbewerbsvorteil schaffen.

• Synthetische Daten und KI-Governance: Der Einsatz synthetischer Daten nimmt zu, bringt jedoch Herausforderungen für die KI-Governance mit sich, insbesondere in Bezug auf Qualität und Genauigkeit. Um zuverlässige KI-Modelle zu gewährleisten, wird es von entscheidender Bedeutung sein, Verzerrungen zu minimieren und eine sorgfältige Integration unterschiedlicher Datenformate sicherzustellen.

• Quanten in der Cybersicherheit: Quantencomputing stellt die Kryptographie vor neue Herausforderungen. Unternehmen, insbesondere in sensiblen Bereichen wie Finanzen und Telekommunikation, sollten diesen Bedrohungen mit quantensicherer Kryptographie und geeigneten KI-Modellen begegnen, um den Übergang zu einer verstärkten Sicherheit für kritische Vermögenswerte zu gewährleisten.

Diese Haupttrends werden die Grundlage neuer Herangehensweisen und Denkmuster für Unternehmen und Gesellschaft bilden. Die Innovationen, die das Jahr 2025 prägen werden, bringen ebenso viele Chancen wie Herausforderungen mit sich und bieten ein beispielloses Potenzial in Bezug auf Leistung, Reaktionsfähigkeit und Sicherheit. Um wettbewerbsfähig zu bleiben, sollten Unternehmen diese Technologien annehmen und gleichzeitig in widerstandsfähige Infrastrukturen investieren, ihre Data-Governance stärken sowie aufkommende Sicherheitsfragen antizipieren.