WINSEARCH et FIDELILIUM unissent leurs forces

décembre 2024 par Marc Jacob

WINSEARCH, cabinet de recrutement et d’accompagnement RH du groupe PROMAN et FIDELILIUM, expert en cybersécurité, annoncent la signature d’un partenariat visant à renforcer leurs actions commerciales et à répondre aux besoins croissants des entreprises en matière de recrutement et de cybersécurité.

Dans le cadre de cet accord, WINSEARCH confie à FIDELILIUM une mission de prospection et de développement commercial, visant à lui présenter de nouveaux clients dans les secteurs liés à la cybersécurité. Cette mission permettra à WINSEARCH de se voir confier de nouvelles missions de recrutement dans ce domaine. En retour, FIDELILIUM confie à WINSEARCH une mission similaire, avec pour objectif de lui présenter de nouveaux clients afin de faciliter son développement commercial.

Une réponse aux besoins croissants dans la cybersécurité

La cybersécurité est un secteur en pleine croissance, et la demande de profils spécialisés ne cesse d’augmenter. Ce partenariat permettra à WINSEARCH de diversifier son offre en recrutant des talents dans ce domaine, tout en facilitant l’accès aux solutions de cybersécurité pour ses clients. En collaborant sur ces sujets, WINSEARCH et FIDELILIUM pourront également renforcer leur compréhension des besoins des entreprises en matière de recrutement et de sécurité numérique.

Présente en France, Royaume-Uni, Portugal, Pays-Bas, Belgique et Italie, WINSEARCH est la marque multispécialiste de Recrutement et Conseil RH du groupe PROMAN, entreprise familiale et premier acteur français indépendant et 4ème acteur européen du Travail Temporaire et conseils en ressources humaines.

FIDELILIUM est une société d’experts en sécurité des systèmes d’information de l’ANSSI (Agence Nationale de Sécurité des Systèmes d’Information). Ils cumulent plus de 40 ans d’expérience dans la défense des systèmes d’information. Forts d’un riche réseau professionnel, ils ont à cœur de mettre à la disposition de leurs clients, les services d’experts reconnus du milieu de la cybersécurité et du numérique.