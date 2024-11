Williams Racing choisit Keeper Security pour protéger ses données

novembre 2024 par Marc Jacob

Keeper Security annonce la publication d’une étude de cas client approfondie soulignant le rôle critique que jouent ses solutions dans la protection des vastes quantités de données utilisées par Williams Racing dans le monde à forts enjeux de la Formule 1. Les équipes de Formule 1, l’un des sports les plus axés sur les données au monde, s’appuient sur des systèmes avancés pour protéger leurs données hautement sensibles et maintenir leur avantage concurrentiel, ce qui rend la cybersécurité plus importante que jamais.

Keeper® joue un rôle crucial dans la sécurisation des services de Williams Racing, y compris les contrats, les informations commerciales, les données financières et plus encore. En outre, Williams Racing génère des téraoctets de données allant des stratégies de course à la conception des voitures et aux mesures de performance chaque week-end de course. Une cyberattaque réussie contre l’équipe pourrait être dévastatrice, car elle pourrait mettre en péril la propriété intellectuelle, compromettre des données sensibles et même perturber les opérations, tant au siège de l’équipe que sur le circuit. Pour Williams Racing, la sécurisation de ces informations n’est pas négociable, et les solutions de Keeper sont parfaitement adaptées à la protection de leurs précieux actifs.

« La Formule 1 est un environnement hautement compétitif où chaque avantage compte », a déclaré Darren Guccione, CEO et cofondateur de Keeper Security. « Notre partenariat avec Williams Racing va au-delà de la sécurisation de leur infrastructure informatique et de leurs informations sensibles - il s’agit de fournir une base sécurisée afin que l’équipe puisse exploiter les données pour stimuler la performance tout en atténuant les risques associés aux cyber-menaces. »

« Nous avons besoin de données », a déclaré James Vowles, directeur de l’équipe Williams Racing. « Nous avons besoin de cybersécurité. Nous avons besoin d’une infrastructure informatique. Et nous avons besoin que les gens puissent travailler dans un environnement sûr. Et ce, qu’ils se trouvent ici au Royaume-Uni ou ailleurs dans le monde ».

L’impact réel des solutions de sécurité des mots de passe de Keeper est documenté dans le cas client, qui approfondit les principaux résultats pour Williams Racing, notamment :

Une sécurité accrue pour les données critiques - Grâce à l’architecture Zero Knowledge de Keeper, Williams Racing est en mesure de garder les informations sensibles entièrement protégées - comme les stratégies de course, les conceptions et les données de télémétrie. La gestion avancée des mots de passe de Keeper garantit que les services commerciaux de l’équipe restent sécurisés et résilients contre les accès non autorisés.

Amélioration de l’efficacité opérationnelle - Le système centralisé de gestion des mots de passe de Keeper rationalise la gestion des informations d’identification, ce qui permet à l’équipe de gagner un temps précieux pendant les week-ends de course sous haute pression et de rester concentrée sur ses objectifs principaux.

Un accès mondial transparent avec une protection de haut niveau - En intégrant les solutions de Keeper à l’ensemble de sa main-d’œuvre mondiale, Williams Racing peut fournir en toute sécurité aux membres de l’équipe l’accès dont ils ont besoin, que ce soit sur le circuit de course, dans des sites distants ou de retour à leur siège, tout en veillant à ce que les données sensibles restent protégées contre les cybermenaces potentielles.

Le cas client complète offre un regard approfondi sur la façon dont les solutions de Keeper continuent d’aider Williams Racing à maintenir le plus haut niveau de cybersécurité, permettant à l’équipe de performer avec confiance et précision sur et en dehors de la piste. Écoutez Williams Racing dans leurs propres mots sur la façon dont ils utilisent Keeper dans cette vidéo.