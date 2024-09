Weyou Group annonce la création de Weyou Espagne

septembre 2024 par Marc Jacob

Weyou Group annonce la création de Weyou Espagne. Ce développement commencera par le lancement de cinq salons One to one Meetings à Marbella à partir de novembre 2025. Ces événements ont été sélectionnés parmi les salons Français du groupe considérés comme les plus pertinents par rapport aux besoins des Top Décideurs (acheteurs) Espagnols ciblés. Ils consisteront en des rendez-vous d’affaires pré-organisés et ciblés entre : • des Top Décideurs, essentiellement Espagnols et totalement pris en charge par Weyou Espagne, qui sont sélectionnés pour leurs projets en relation directe avec le thème du salon, • des exposants, issus de sociétés Espagnoles et internationales, qui proposent leurs produits et services sur un stand où ils accueilleront les Top Décideurs en rendez-vous d’affaires.

Le format des salons One to one Meetings a été développé par le groupe en France et a fait ses preuves à Cannes, s’imposant depuis 12 ans comme la référence pour l’organisation de rendez-vous business qualifiés dans l’hexagone.

Pourquoi MARBELLA ?

Station balnéaire réputée de la Costa del Sol, notamment auprès d’une clientèle Espagnole et internationale, Marbella est une destination idéale pour des rencontres business grâce à ses infrastructures modernes et son climat tempéré.

Marbella se prête parfaitement au concept de salons One to one Meetings qui repose sur deux piliers fondamentaux :

• la rencontre ciblée via des rendez-vous One to One ultra qualifiés grâce aux équipes et à la plateforme de matchmaking unique, propriété du groupe, qui fait figure de référence sur le marché.

• un networking optimisé facilité par les infrastructures de la ville, dans un périmètre resserré et facilement accessible.

Afin de garantir son développement dans ce lieu de choix, Weyou Espagne a d’ores et déjà signé des contrats jusqu’en fin 2028, renouvelables, avec ses partenaires : le Palacio de Congresos, Ferias y Exposiciones de Marbella ainsi que les deux hôtels 5* les plus réputés de Marbella, Don Pepe et Puente Romano.

À partir de novembre 2025

Marbella accueillera entre autre : IT & Cybersecurity Meetings - Réseaux, cloud, mobilité et cybersécurité.

les 19 et 20 novembre 2025 , → site de l’événement