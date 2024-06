Wethenew opte pour les solutions d’Onfido

juin 2024 par Marc Jacob

Le marché du commerce en ligne connait aujourd’hui une croissance remarquable ; il devrait atteindre 6,3 Milliards de dollars en 2024, contre 5,8 Milliards de dollars l’année dernière. Aujourd’hui, les clients peuvent faire leurs achats de n’importe où et à n’importe quel moment, accédant ainsi plus rapidement aux produits qu’ils souhaitent et n’étant plus limités par les heures d’ouverture et les déplacements. À mesure que le paysage numérique évolue, le e-commerce doit non seulement offrir les meilleurs services ou produits, mais aussi veiller à ce que le parcours de l’utilisateur soit rapide, fluide, conforme et sécurisé.

C’est pourquoi Wethenew, spécialiste dans la vente en ligne de sneakers et de vêtements streetwear limités et authentiques, s’est associé à Onfido, spécialiste de la vérification d’identité numérique, pour améliorer l’intégration de ses vendeurs en toute sécurité. Au-delà de renforcer la confiance et la sécurité, un enjeu au cœur des transactions numériques, cette collaboration consolide la fiabilité de Wethenew et confirme l’engagement d’Onfido en faveur d’une expérience utilisateur transparente.

Nom de l’entreprise : Wethenew

Date de création : 2018

Fondateurs : Michael Holzmann et David Benhaïm

Pays de création et siège social : France, paris

Nombre d’employés : plus de 130 passionnés de sneakers

Secteur d’activité : Commerce en ligne

Domaine : Vente de sneakers (chaussures de sports) et vêtements streetwear limités et authentiques

Mission : Offrir la meilleure expérience possible en matière d’achat et de revente de produits streetwear, à travers une plateforme sécurisée et fiable mettant l’accent sur l’authenticité et la qualité des produits proposés.

Devise : « Process & Progress »

Rationaliser l’intégration des utilisateurs grâce à l’IA

Avec une solution alimentée par l’IA, directement intégrée dans le processus de création de compte des vendeurs, Onfido permet à Wethenew d’automatiser et de centraliser les contrôles de vérification de leur identité.

Grâce à cette solution « plug and play », les vendeurs s’inscrivent en prenant simplement une photo de leur document d’identité et un selfie. Onfido vérifie d’abord que la pièce d’identité est authentique et non frauduleuse, puis l’associe au visage de l’utilisateur, s’assurant ainsi que la personne qui présente l’identité en est bien le propriétaire légitime et qu’elle est physiquement présente. Le service proposé par Onfido permet ainsi de gagner en temps et en efficacité, tout en garantissant à Wethenew la sécurité de son réseau de partenaires revendeurs.

Les utilisateurs peuvent commencer leur voyage numérique n’importe où, n’importe quand, grâce à une expérience en ligne simple et conviviale qui répond aux exigences réglementaires.

La collaboration avec Onfido a engendré des résultats significatifs pour Wethenew :

– 100% des vendeurs actifs ont été vérifiés.

– 92% des vérifications se font aujourd’hui de manière automatisée.

– Le processus d’intégration des vendeurs a été considérablement accéléré, avec 87% des validations réalisées en moins de trois minutes.

Onfido, une solution pour plus de sécurité et de conformité

Accordant déjà une grande importance à l’authenticité et à la qualité de ses produits, Wethenew veille également à rester en conformité avec les réglementation françaises et européennes, telles que l’AML (Anti-Money Laudering) et le KYC (Know Your Customer). Fonction essentielle à toute entreprise évoluant dans un contexte numérique, le KYC exige et permet de vérifier l’identité de ses clients, tout en évaluant et surveillant en permanence les risques associés.

En faisant ainsi appel à Onfido, Wethenew protège à la fois ses clients et l’entreprise, sans ajouter de frictions au parcours de l’utilisateur. L’enjeu étant d’évoluer face à ces exigences changeantes, tout en maintenant un moyen rapide et pratique de s’inscrire numériquement.

“Onfido a été un partenaire clé dans notre quête de conformité pour notre plateforme de vendeurs. Leur accompagnement et l’intégration harmonieuse de leurs solutions dans nos systèmes ont enrichi notre offre produit. La collaboration avec Onfido s’est révélée à la fois fluide et efficiente, marquant une étape importante dans l’évolution de notre plateforme.”, Aymeric Saves, Lead Product Manager.

Cette collaboration renforce non seulement la position de Wethenew en tant que plateforme de e-commerce fiable, mais elle contribue également à l’innovation et à la confiance dans le secteur de la vente en ligne.