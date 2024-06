Western Digital présente un nouveau cadre de stockage du cycle des données

juin 2024 par Marc Jacob

Les modèles d’IA fonctionnent dans une boucle continue de consommation et de génération de données - traitant le texte, les images, l’audio et la vidéo, entre autres types de données, tout en produisant simultanément de nouvelles données uniques. Au fur et à mesure que les technologies d’IA se perfectionnent, les systèmes de stockage de données doivent offrir la capacité et les performances nécessaires pour prendre en charge les charges et les vitesses de calcul requises pour les grands modèles sophistiqués, tout en gérant d’immenses volumes de données. Western Digital a stratégiquement aligné ses feuilles de route de produits et de technologies Flash et HDD sur les exigences de stockage de chaque étape critique du cycle, et a présenté aujourd’hui un nouveau SSD PCIe® Gen5 haute performance, leader du secteur, pour prendre en charge l’entraînement et l’inférence de l’IA ; un SSD haute capacité de 64 To* pour les lacs de données d’IA rapides ; et le disque dur ePMR, UltraSMR 32 To* de la plus grande capacité au monde pour un stockage rentable à l’échelle.

La croissance des solutions de stockage d’IA pour les charges de travail à forte intensité de calcul et de stockage

Le nouveau SSD Ultrastar DC SN861 est la première solution PCIe Gen 5.0 de classe entreprise de Western Digital, avec les meilleures performances de lecture aléatoire de l’industrie et une efficacité énergétique extrêmes pour sa catégorie pour les charges de travail d’IA. Avec des capacités allant jusqu’à 16 To, il offre des performances de lecture aléatoire jusqu’à trois fois supérieures à celles de la génération précédente, avec une latence ultra-faible et une réactivité incroyable pour la formation à la modélisation de grands langages (LLM), l’inférence et le déploiement de services d’IA. En outre, le profil à faible consommation d’énergie permet d’augmenter le nombre d’IOPS/Watt, réduisant ainsi le coût total de possession (TCO). L’augmentation de la bande passante PCIe Gen5 répond aux besoins croissants du marché de l’IA en matière de calcul accéléré à grande vitesse associé à une faible latence pour servir les environnements d’IA à forte intensité de calcul. Conçu pour les charges de travail critiques, l’Ultrastar DC SN861 offre un riche ensemble de fonctionnalités, notamment la prise en charge de NVMe® 2.0 et OCP 2.0, 1 et 3 DWPD, et une garantie limitée de 5 ans1. L’Ultrastar DC SN861 E1.S est en cours d’échantillonnage. Celui de l’U.2 commencera ce mois-ci et les livraisons en volume débuteront au troisième trimestre de l’année 24. De plus amples informations sur les facteurs de forme E1.S et E3.S seront communiquées dans le courant de l’année.



En complément de l’Ultrastar DC SN861, la gamme élargie de SSD de classe entreprise Ultrastar DC SN655 est conçue pour les applications à forte intensité de stockage. Les nouvelles options pour le SSD U.3 atteindront jusqu’à 64 To, ce qui permettra d’augmenter les performances et la capacité pour la préparation des données d’IA et les lacs de données plus rapides et plus grands. Ces nouvelles variantes du DC SN655 sont maintenant en cours d’échantillonnage. Plus de détails sur les disques seront publiés plus tard cette année, lorsque les livraisons en volume commenceront.

Western Digital échantillonne galement chez certains clients le disque dur d’entreprise ePMR de capacité 32 To, la plus élevée du secteur. Conçu pour le stockage de données massives dans les centres de données d’entreprise et de cloud hyperscale, le nouveau disque dur UltraSMR haute capacité Ultrastar DC HC690 jouera un rôle essentiel dans les flux de travail d’IA où le stockage de données à grande échelle et un faible coût total de possession sont primordiaux. S’appuyant sur des conceptions éprouvées issues de générations de produits à succès, le nouveau disque de 32 To offre une capacité inégalée avec une qualification et une intégration transparentes pour un déploiement rapide, tout en conservant une fiabilité et une sûreté de fonctionnement supérieures. De plus amples informations sur ce disque seront disponibles dans le courant de l’été.

* Un téraoctet (TB) est égal à un trillion d’octets. La capacité réelle de l’utilisateur peut varier en fonction de l’environnement d’exploitation.

1 5 ans ou la limite Max Endurance (TBW), selon ce qui se produit en premier. Voir support.WesternDigital.com pour les détails de la garantie spécifique à la région.