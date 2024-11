Westcon-Comstor partage 5 conseils essentiels pour se protéger des cybercriminels lors du Black Friday

novembre 2024 par Westcon-Comstor

Le Black Friday approche à grands pas. Événement très prisé par les consommateurs du monde entier, les cybercriminels redoublent d’ingéniosité pour profiter de la frénésie des achats en ligne. Westcon-Comstor, leader mondial dans la distribution de solutions technologiques, souhaite sensibiliser les consommateurs et les entreprises aux risques accrus de cyberattaques et partage cinq conseils pratiques pour renforcer leur cybersécurité.

Selon le rapport de Forrester intitulé "European Cybersecurity Threats, 2024", les cyberattaques en Europe ont augmenté de 28 % au cours de l’année écoulée. Cette hausse est attribuée à l’adoption croissante de l’intelligence artificielle par les cybercriminels, leur permettant de mener des attaques plus sophistiquées et difficiles à détecter. Dans ce contexte, la vigilance des consommateurs et des entreprises est plus que jamais de mise.

Cinq conseils pour se protéger :

1 - Se méfier des liens suspects et des offres promotionnelles "miraculeuses"

Les campagnes de phishing connaissent une forte hausse pendant le Black Friday. Ces tentatives de fraude prennent souvent la forme de promotions "exceptionnelles" ou de "ventes flash" qui attirent l’attention. Il est crucial de vérifier l’authenticité des e-mails reçus et d’éviter de cliquer sur des liens non sollicités. Privilégier les sites et applications officielles pour effectuer des achats en ligne.

2 - Vérifier minutieusement les adresses URL des sites marchands

Les cybercriminels utilisent des techniques de typosquatting pour créer des sites frauduleux à l’apparence très similaire à ceux de marques bien connues (par exemple, "amaz0n.com" au lieu de "amazon.com"). Il est essentiel de vérifier chaque adresse URL avant d’effectuer un achat. Selon les experts, près d’une arnaque sur trois pendant le Black Friday repose sur l’imitation de sites authentiques, ce qui souligne l’importance d’une attention accrue.

3 - Ne partager que les informations strictement nécessaires

Les sites frauduleux peuvent demander une quantité excessive d’informations personnelles, augmentant le risque de vol de données sensibles. Selon le Service Statistique Ministériel de la Sécurité Intérieure (SSMSI), les arnaques et infractions en ligne ont bondi de 333 400 cas en 2016 à plus de 500 000 en 2023. Les consommateurs doivent se montrer prudents et s’assurer de ne fournir que les données nécessaires pour conclure un achat, en évitant de divulguer des informations sensibles comme les numéros de carte d’identité ou les mots de passe.

4 - Prendre garde aux offres trop alléchantes pour être vraies

Certaines promotions particulièrement attrayantes sont souvent des leurres pour attirer les consommateurs vers des sites frauduleux. Se méfier des "réductions incroyables" et des offres "limitées" est impératif. Avant de réaliser un achat, il est conseillé de se renseigner sur l’authenticité de l’entreprise ou du vendeur, et de consulter les avis d’autres utilisateurs.

5 - Renforcer ses mots de passe et utiliser des outils de gestion sécurisée

Les mots de passe faibles et réutilisés sont l’une des principales causes de piratage de comptes. Adopter des mots de passe uniques et complexes, combinant lettres, chiffres et symboles, est une première ligne de défense efficace. Utiliser un gestionnaire de mots de passe permet également de sécuriser et de centraliser l’accès à plusieurs comptes sans compromettre la sécurité.

Face à une cybercriminalité en constante évolution, Westcon-Comstor accompagnent les entreprises en leur fournissant des solutions, des conseils et des outils pour naviguer sereinement dans le monde numérique.

En sensibilisant le grand public aux meilleures pratiques de cybersécurité, Westcon-Comstor participe activement à réduire les risques et à sécuriser l’expérience d’achat en ligne pendant le Black Friday et au-delà.