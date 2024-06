Westcon-Comstor étend son partenariat avec Juniper Networks au Royaume-Uni, en Irlande et en France

juin 2024 par Marc Jacob

L’accord de distribution prévoit que Westcon favorise l’adoption du portefeuille complet de produits et de solutions AI-Native Networking de Juniper sur les nouveaux marchés, en recrutant de nouveaux partenaires par le biais de campagnes de sensibilisation, de marketing et en permettant aux partenaires existants d’atteindre la croissance, par exemple en les aidant à financer et à mettre en œuvre leurs projets

Westcon est un partenaire de distribution stratégique pour Juniper Networks, favorisant la formation et l’activation des partenaires et offrant une suite de services à valeur ajoutée et d’analyses technologiques, grâce à une équipe dédiée de spécialistes Juniper.

L’expansion au Royaume-Uni, en Irlande et en France représente un renforcement supplémentaire du partenariat entre les deux entreprises dans la région EMEA, avec des accords de distribution déjà en place au Benelux, à Chypre, dans la région DACH, en Grèce, en Italie, à Malte, au Portugal, en Espagne, en Afrique subsaharienne et aux Émirats arabes unis.

Cela survient lors d’une période d’innovation rapide de la part de Juniper Networks. Juniper a lancé sa plateforme réseau AI-Native en début d’année, conçue pour garantir que chaque connexion soit fiable, mesurable et sécurisée pour chaque appareil, utilisateur, application et actif. Ensuite, Juniper a introduit la dernière évolution de son programme mondial Juniper Partner Advantage (JPA). Les nouveaux éléments vont aider les partenaires à exploiter l’IA pour les opérations informatiques (AIOps) afin d’offrir des services réseau gérés pour une fiabilité, une agilité et une portée accrues, dans le but de débloquer de nouvelles opportunités de revenus.