Westcon-Comstor étend son accord de distribution avec Proofpoint en France

mars 2024 par Marc Jacob

Le travail hybride à long terme, conjugué à une rotation en continu des effectifs engendre des risques pour les dirigeants d’entreprise. En réponse, la gestion et la protection des données deviennent un défi croissant pour les équipes de sécurité. Parallèlement, le passage à une main-d’œuvre distribuée a augmenté la surface d’attaque, entraînant une augmentation des attaques de phishing par e-mail et des attaques malveillantes de bots et de DDoS contre les serveurs de messagerie électronique et de cloud, les acteurs de la menace ciblant et exploitant les employés.

Le rapport 2023 Voice of the CISO de Proofpoint a révélé que trois quarts (75 %) des CISO en France identifient l’erreur humaine comme leur principale vulnérabilité en matière de cybersécurité, avec les attaques réalisées par des initiés compromis étant le vecteur le plus probable. Alors que les organisations continuent d’adopter de nouvelles technologies et plateformes cloud pour soutenir le travail hybride, les stratégies de sécurité doivent évoluer pour protéger efficacement les utilisateurs, quel que soit leur lieu ou leur mode de travail.

L’intégration des solutions de Proofpoint en matière de sécurité des emails électronique, de sécurité du cloud, de détection et de réponse aux menaces sur l’identité et de sensibilisation à la sécurité, renforce les piliers Zero Trust et de la sécurité Cloud de Westcon NGS. Cette démarche permettra à Westcon-Comstor de fournir des solutions de sécurité de pointe à son réseau de distribution en France, offrant ainsi une protection robuste aux organisations et à leurs collaborateurs contre les menaces avancées par email et les risques de non-conformité associés.

Proofpoint reconnaît l’importance de la dimension humaine dans les solutions de sécurité, et ses offres de Sécurité des emails et de protection contre les menaces avancées, sa formation à la sensibilisation à la sécurité, sa sécurité cloud et détection et réponse aux menaces liées à l’identité fournissent des informations, ainsi que la technologie et la formation nécessaire pour faire des employés la première et la plus efficace des lignes de défense. La plateforme utilise plus de 26 couches de détection distinctes pour repérer les attaques sophistiquées de fraude par e-mail, empêchant ainsi les tentatives d’attaques avant qu’elles n’atteignent la boîte de réception d’un employé. De plus, ses solutions intègrent également des informations exploitables à chaque étape, permettant ainsi aux organisations de mieux comprendre les risques et de réagir de manière plus rapide et plus adaptée aux menaces.

La formation à la sensibilisation à la sécurité de Proofpoint garantit également que les organisations disposent d’outils d’apprentissage personnalisés pour permettre aux employés de repérer et de signaler les menaces avant d’interagir avec un contenu malveillant. Cette approche centrée sur les personnes est cruciale pour protéger le personnel, les données et la marque d’une organisation contre les menaces avancées et les risques de conformité, aujourd’hui et à l’avenir.

Proofpoint a récemment été reconnu par Gartner® comme un fournisseur représentatif dans le 2023 Gartner® Market Guide for Email Security.